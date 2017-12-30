TOBB ve Mastercard iş birliği ile Güvenli Ödeme Teknolojileri Konferansı

Ödeme sistemlerinin önde gelen markaları ile hükümet kurumlarından temsilciler TOBB ve Mastercard iş birliği ile Ankara’da düzenlenen “Güvenli Ödeme Teknolojileri Konferansı”nda buluştu. Katılımcılar paneller aracılığı ile risk, güvenlik, inovatif ödeme teknolojileri gibi birçok konuyu uzmanlarından dinleme fırsatı buldu. Güvenli ödeme için ödeme teknolojileri şirketleri, devlet, banka ve şirketlerin ayrı ayrı tedbir almasının yetmediği vurgulanan konferansta, tüm kurumların iş birliği içinde çalışması, bilgi altyapısı ve uyarı sistemlerinin oluşturulmasının yanı sıra yasal düzenlemelerin zorunlu olduğu belirtildi.

eransın açılış konuşmaları TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan tarafından yapıldı.

Halim Mete, “Şu an cebinde akıllı telefonu olan herkes bir ülke başbakanı veya cumhurbaşkanı ile aynı bilgilere ulaşma imkanına sahip. E-ticarette önümüze çıkan temel konulardan biri KOBİ’lerin bilgi eksikliğinden kaynaklı altyapı eksikliği, diğeri ise dijital okuryazarlık oranının düşüklüğü. Bunları yükselterek ödeme teknolojilerine olan güveni artırmak kritik.” dedi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Türkiye’de teknolojik yeniliklere meraklı, kullanma konusunda cesur bir genç kuşak var. Bankalarımız ise yeni teknolojileri kullanıcılarına sunma konusunda çok atikler. Bu sebeple ödeme sistemleri konusunda dünyadaki gelişmiş ülkeler arasındayız diyebiliriz. Hatta Türkiye, bankacılıkta dijitalleşme, fintech yatırımlar, kartlı ödeme sistemleri açısından dünyaya deneyimlerini aktaracak konumda. Bu açılardan Türkiye, bankacılık ve fintech alanında yabancı yatırımcılar için çok cazip bir ülke.” şeklinde konuştu.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar moderatörlüğünde gerçekleşen “Teknoloji için Güvenlik, Güvenlik için Teknoloji” panelinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör görüşlerini paylaştı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine özellikle dikkat çeken Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, “Ödeme sistemleri kuruluşlarının yapması gereken sağlıklı bir yasal altyapıyla, müşteri bilgilerinin güvenliğinden kesinlikle ödün vermeden, tüketicinin ihtiyacına yönelik pratik çözümler sunmak. Markaların sakladıkları bilgilerin güvenliğini sağlayacak bir altyapı kurmaları, Mastercard gibi ödeme teknolojileri şirketlerinin dolandırıcılığı daha oluşmadan tespit eden, uyaran sistemler geliştirmeleri, devletlerin yasal düzenlemeler yapmaları ve tüm bu bileşenlerin birbirleriyle iletişim halinde olmaları esas.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar mevzuatla ilgili bilgilendirme yaparak “2011 yılında bize verilen e-ticareti düzenleme görevi ile elektronik ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalara başladık. Özellikle bu yıl içinde güven damgasına ve elektronik ticaret sitelerinin kayıt altına alınmasına yönelik olarak iki adet tebliğ çıkarttık. ETBİS ve güven damgası ile elektronik ticarette karşılaşılan en önemli konu olan güven sorununun çözüleceğini düşünmekteyiz.” şeklinde konuştu.

BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz ise, son yıllarda ülkemizde sosyal mühendislik yoluyla yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi kapsamında kurumların önemli adımlar atarak kararlar aldığını belirtti. Yılmaz, “BDDK tarafında da kartların e-ticarete açık veya kapalı olmasının müşteri tercihine bırakılması yönünde karar alındı ve sistemsel geçişlerin tamamlanması ile beraber bankalara Ocak 2018 sonuna kadar süre verildi. Süre sonunda kapanan kart sahipleri ise diledikleri zaman bankalarıyla iletişime geçerek kartlarını e-ticarete açtırabilirler” şeklinde konuştu.

TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör, “Türkiye e-ticaret dolandırıcılığında dünya ortalamalarının altında bir orana sahiptir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurduğu ETBİS ve çalışmalarını yürüttüğü güven damgası sistemi sayesinde, e-ticaret sektöründeki kayıt dışı firmalar ayırt edilebilir.” dedi. Güngör, kredi kartlarının elektronik ticarette kullanımıyla ilgili talep toplama süresinin bir yıl daha ertelenmesi önerisini de ileterek kayıt dışı firmalar ile yurt dışındaki firmalar için kısıtlayıcı bir düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Geleceğin Ödeme Teknolojileri” panelinin konukları ise, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, YASED ARGE ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Ussal Şahbaz ve İninal – Kredico Kurucu Ortağı Çelik Ören idi. Konuklarla inovatif projeleri, teknolojiyle gelen gelişmiş güvenlik yöntemlerini ve kurumlar arası iş birliğinin önemini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay panel açılışını, kurumların birlikte çalışmasının, milli bir teknoloji platformunun oluşturulmasının, bölgesel ticaretin ve blockchain teknolojisinin kripto para harici uygulama alanlarının önemine değinerek yaptı.

İninal – Kredico Kurucu Ortağı Çelik Ören ise konuklarla fintech girişimlerinde yaşadıklarını paylaşarak “Ödeme sistemleri ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Mobilin hayatımıza girmesiyle de tamamıyla farklı bir boyut kazandı. Şu anda 30 milyon işlemin 20 milyonunun mobil üzerinden yapıldığını görüyoruz.” dedi.

YASED ARGE ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Ussal Şahbaz, “İnovatif ürünlerimizi hızla piyasaya çıkarıp denerken regulatif engellerle karşılaşmak inovasyonun önünü kesiyor. Bu nedenle finans başta olmak üzere tüm sektörlerde inovasyon yapıcı ve düzenleyici kuruluşların beraber çalışması gerekiyor” şeklinde konuştu.