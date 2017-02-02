Trend Micro Gartner’ın sıralamasında lider oldu

Siber güvenlik çözümlerinde küresel lider Trend Micro, Gartner’ın Saldırı Tespit ve Önleme Sistemlerine (IDPS) yönelik hazırladığı Magic Quadrant sıralamasında Liderliği göğüsledi.

Trend Micro (önceden HPE olarak listelenen) kazandığı bu başarıyla birlikte “görüntüleme bütünlüğü” ve “uygulanabilirlik” alanlarındaki yerini önceki yıllara oranlara oldukça yüksek bir konuma taşıdı. Trend Micro TippingPoint Gelecek Nesil Tehdit Önleme Sistemi’nin (NGIPS) Liderler kategorisinde yer alması aynı zamanda TippingPoint çözümünün 2016 yılı Mart ayında Trend Micro tarafından satın alındıktan sonra oldukça başarılı bir yolda devam ettiğini de kanıtladı.

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel Müdürü Yakup Börekcioğlu konuyla ilgili şunları söyledi: “Şirket ağlarının korunması sırasında giderek karmaşık hale gelen süreçlerle karşılaşan müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve çözümlerimizin kapasitesini geliştirmek için Trend Micro olarak stratejik bir adım atarak TippingPoint çözümünü bünyemize kattık. Magic Quadrant sıralamasında Lider pozisyonunda yer almak, kapsamlı ağ güvenliği alanında yaptığımız sıkı çalışmanın, uzmanlığımızın ve geniş vizyonumuzun en önemli kanıtı.”

Trend Micro TippingPoint Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Don Closser ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Saldırı trendlerinin ve müşterilerimizin beklentilerinin her zaman bir adım ötesinde olmak konusunda büyük bir hassasiyetimiz var. Trend Micro Deep Discovery\Gelişmiş Tehdit Koruması ile Tipping Point Gelecek Nesil IPS çözümünü entegre etmek amacıyla tüm ekiplerimiz oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkan bu başarılı birleşimin Magic Quadrant sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştıran ve tüm ürün gamımızı güçlendiren bir başarı sağlayacağına inanıyoruz.”

TippingPoint NGIPS, veri merkezleri ve dağıtık yapıdaki kurumsal ağlar için gelişmiş ve gizli hedefli saldırılara karşı kapsamlı bir tehdit koruması sunuyor. Bu çözüm, ağ trafiğine yönelik derin analizler sunarak günümüzün dinamik tehdit atmosferine ayak uydurabilmek için gerekli olan kapsamlı ve bağlamsal bir farkındalıkla birlikte görünürlük ve atiklik sağlıyor. TippingPoint Digital Vaccine® Labs (DVLabs) ve Zero Day Initiative zaafiyet ödül programından gücünü alan bir tehdit istihbaratına sahip olan TippingPoint NGIPS, ağ performansını etkilemeden gerçek zamanlı bir şekilde isabetli ve öncelikli tehdit önleme imkânı sunuyor.

Trend Micro TippingPoint NGIPS çözümü kullanıcılarından olan MedImpact Healthcare Veri Güvenliği Yöneticisi Frank Bunton ise şunları söyledi: “Trend Micro tarafından satın alınmadan öncesinde de bir TippingPoint kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki, ilk andan itibaren Trend Micro’nun liderliği, ürün yönetimi ve müşteri desteğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uç noktalar, sunucular ya da ağlar fark etmeksizin iş süreçlerimiz için sağlam bir güvenlik altyapısı oluşturulması ve mevcut güvenlik altyapısına TippingPoint teknolojisinin entegre edilmesinde ortaya koyulan açık vizyon ise Trend Micro’nun siber güvenlik çözümlerindeki onlarca yıla dayanan tecrübesinin bir göstergesi.”