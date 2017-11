Tsırt atan robot, elektrikli kaykay ve jet motorlu bisiklet Maker Faıre’de sergilenecek

Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünü benimseyenleri buluşturan İstanbul Maker Faire ilgi çeken icatlar, müzik ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmek isteyenleri 27-29 Ekim’de Haydarpaşa Garı’na davet ediyor. Bu yıl Bahçeşehir Koleji’nin ana sponsorluğunda gerçekleşecek İstanbul Maker Faire, ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Uçağını Kendin İnşa Et

Etkinlik boyunca Bahçeşehir Koleji vagonunda düzenlenecek “Model Uçak” ve “DroneAtölyesi”nde ziyaretçilere 2 saat sürecek eğitimler verilecek ve bu eğitimler sonrası ziyaretçiler kendi model uçaklarını inşa edecekler.

Ödüllü Drone Yarışları Düzenlenecek

3 gün boyunca sürecek, Maker Faire’in en çok dikkat çeken etkinliklerinden biri olması beklenen Drone Yarışları; 20*8 metre alanda özel olarak tasarlanan engelli parkurda düzenlenecek. İsteyen herkesin katılabileceği drone yarışlarında kazananlar için sürpriz ödüller olacak.

T-Shirt Atma Roboru ile Basketbol Keyfi

Tasarımı ve üretimi Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından yapılan 2 elektrikli kaykay ve jet motorlu bisiklet ile katılımcılar adrenalin dolu zamanlar geçirecek. Maker Faire’de ayrıca basketbol maçları için üretilen T-shirt atma robotu da sergilenecek. Dileyen ziyaretçiler kendi tişörtlerini de robota yerleştirerek tişörtsüz basketbol oynama zevkini bizzat tadabilecekler.

Sıra dışı 300 projenin sergileneceği bu eşssiz etkinlikte siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Yer : Hayrdapaşa Garı / Kadıköy

Saat : 10.00 / 18.00

Tarih : 27- 29 Ekim

LCV : Hande Çolpan – 535 922 08 13