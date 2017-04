Türk Telekom’un VoLTE teknolojisi şimdi de iPhone’larda

Türk Telekom, HD+ kalitesinde ses ve görüntülü konuşma sağlayan VoLTE teknolojisini iPhone’larda da hizmete sundu. Türk Telekom’un LTE ile aynı anda kullanıcılara sunmaya başladığı VoLTE teknolojisi artık iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarında da kullanılabilecek.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi olarak 1 Nisan 2016 itibariyle fiber güçlü LTE teknolojisini sesli ve görüntülü konuşmaya aktarmış olan Türk Telekom, VoLTE (Voice over LTE) teknolojisini şimdi de iPhone cihazlarda kullanıma sundu. VoLTE teknolojisinden; iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus kullanıcıları yararlanabilecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan VoLTE teknolojisi, sesli çağrıları bir saniyeden daha kısa sürede gerçekleştirerek kullanıcılara HD+ kalitesinde sesli ve görüntülü konuşma imkânı sağlıyor.

Sesin gelişimindeki son nokta olarak tanımlanan VoLTE teknolojisi, LTE’ye geçişle beraber aynı anda Türk Telekom tarafından kullanıma sunulmuştu. Akıllı telefon penetrasyonunda rakiplerinin ortalama yüzde 67’lik penetrasyonuna karşın yüzde 75 penetrasyonu ile Türkiye’de lider olan Türk Telekom’un hali hazırda akıllı telefon sahibi müşterilerinin yüzde 53’ü ise LTE uyumlu cihaz kullanıyor.

VoLTE teknolojisi düşük gecikme süresiyle yapılan çağrıların neredeyse anında denilebilecek kadar kısa bir bekleme süresi içinde çağrı yapılan kişiye bağlanma ve HD kalitesinde görüşme olanağı sağlıyor. Türk Telekom’un VoLTE hizmetinden faydalanmak için kullanıcıların LTE teknolojisine uyumlu SIM karta ve VoLTE teknolojisini destekleyen cihazlara sahip olması gerekiyor. HD+ görüşmeler internet paketi kotası düşmeden, normal dakika paketi üzerinden yapılabiliyor.