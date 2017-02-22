Türk Telekom’un yetenek programı başladı

Türkiye’nin en büyük işveren kurumlarından biri olan Türk Telekom’un kariyer alanındaki en önemli genç yetenek programı “Türk Telekom START”, gençlerin yanında olmaya devam ediyor. “Benim Yolum, Türk Telekom START!” sloganıyla 16 Şubat’ta başlayan başvurular, 15 Mart 2017’de tamamlanacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara telekomünikasyon alanında önemli kariyer fırsatları sunduğu Genç Yetenek Programı “START” için 2017 yılı başvuruları, 16 Şubat’ta başladı. Mobil iletişim, internet, ev telefonu ve TV segmentlerinde telekomünikasyon sektörünü 360 derece deneyimleme fırsatı sunan programa yönelik başvurular, 15 Mart 2017’ye kadar devam edecek.

Başvuruların ardından değerlendirme sürecinde, genel yetenek ve İngilizce testi, grup mülakatı, yetkinlik bazlı bireysel mülakat aşamalarını başarı ile geçen genç yetenekler, START programıyla kariyerlerine Türk Telekom’da devam edecekler.

START’a kabul edilecek gençleri önemli fırsatlar bekliyor

START’a kabul edilecek ve tam zamanlı çalışacak adaylar, birçok farklı kariyer deneyimi fırsatı yakalamış olacak. Tam zamanlı iş deneyiminin yanı sıra 18 ay sürecek kapsamlı bir gelişim programı, mentorluk, online koçluk, inovasyon projelerine katılım ve rotasyon imkanları, “START” kapsamında sunulan imkanlar arasında yer alıyor. Program kapsamında belirlenen üniversite 3’üncü sınıf öğrencilerine ise altı haftalık staj süresi boyunca, zengin bir gelişim programı fırsatı sunulacak.

START Programı üniversitelerde anlatılacak

Etkinlikler kapsamında, Türk Telekom liderlerinin kariyer birikimlerini paylaşacakları söyleşiler ve keyifli yarışmalar, üniversiteli gençlerin bu süreçte yaşayacakları deneyimler arasında yer alıyor. Türk Telekom, önceki dönemlerde de gençlerin yoğun ilgisi ile karşılanan START’ın başvuru dönemi boyunca, Türk Telekom yöneticileri Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20’ye yakın üniversiteyi ziyaret ederek, sektördeki güncel trendler ile şirkette kendilerini bekleyen kariyer ve gelişim fırsatlarını paylaşacak. Türk Telekom Genç Yetenek Programı START’a, üniversitelerin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve yüksek lisans öğrencileri ile iş hayatında en fazla bir yıl deneyim kazanmış gençler başvurabilecek.

Türk Telekom Genç Yetenek Programı START’a yönelik başvurular, www.turktelekomstart.com.tr, “Facebook: TurkTelekomKariyer”, “Twitter: TTKariyer”, “Linkedin: Turk Telekom” adreslerinden gerçekleştirilebiliyor.

Program hakkında www.turktelekomstart.com.tr adresinden, ek olarak hafta içi her gün 07.00 – 17.00 saatleri arasında 0212 318 70 15 numaralı telefondan detaylı bilgi almak da mümkün.