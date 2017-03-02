Türkiye Drone Ligi başlıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Türkiye Drone Ligi yarışlarının birinci etabı, Bilim ve Teknoloji Haftası’nda 11 Mart Cumartesi günü saat 13:00- 20:00 arasında KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek.

Türkiye Drone Ligi, yarışları, pistleri, drone eğitim akademisi, cornerları ve marka ürünleri ile ülkemizde, bilim, teknoloji ve drone sevgisini açığa çıkartarak drone sporunu yaygınlaştırmayı hedefliyor.

TDL’nin 6 etabında da organizasyon ve sponsorları tarafından verilecek değerli ödüllerin yanı sıra lig şampiyonuna 8.000 TL, ikincisine 4.000 TL ve üçüncüsüne 2.000 TL ödül verecek. Türkiye Drone Ligi pilot başvuruları www.turkiyedroneligi.com adresi üzerinden yapılıyor.

Özel konuklar Fuat Güner ve İzzet Öz ile birlikte Gökcan Sanlıman, Gürcan Ersoy, DJ Tarkan, DJ David Şaboy, Radyo D ve Radyonom DJ leri, Top 1 Musica DJ leri, DJ Beatporn ile müziğin ön planda olacağı, canlı graffiti şovları, drone simülatör deneyimleme, eğitim alanında oyunlar, dev ekranlarda izleyiciler için yarış ve pilot görüşü, virtual reality deneyimi, karaoke, drone hobi aktiviteleri, sponsor stant ve aktiviteleri ile izleyiciler, etkinlik boyunca heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.