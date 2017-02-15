Türkiye’de 5G için 5 kat fiber gerekli!

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), son günlerde Türkiye gündeminde olan 5G teknolojileri ve 4,5G’den 5G’ye geçiş konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

GSM baz istasyonlarının fiber internet kablolarıyla birbirine bağlı olduğunu ve milyonlarca GSM hattının bu biçimde çalıştığını açıklayan TELKODER, Türkiye’de önemli engeller sebebiyle henüz yüzde yüz güçlü bir 4,5G altyapısı sağlanamadığına dikkat çekerek 2020 için planlanan 5G’ye geçiş sürecinin iyi planlanmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’deki 260 bin km uzunluğundaki fiber altyapının yetersiz olduğunu ve ülkemizdeki 21 milyon haneye fiberin ulaşması için 1 milyon km daha yani 5 kat daha fiber altyapı kurulması gerektiğini açıklayan TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “5G telekomünikasyon sektörü ve Türkiye’nin geleceği için kritik öneme sahip. 5G teknolojilerinin yerelleşmesi yönündeki değerli çalışmalar kadar Fiber altyapı kurulumunun da bir milli mesele olarak algılanması gerekiyor. Bugün gelinen noktada yasalarla belirlenmiş tesis paylaşımı kuralları uygulanmıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere yerel yönetimler işletmecilerin fiber yatırımlarını engelliyor… Türkiye’nin önünü tıkayan gücünü azaltan bu uygulamaların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Hükümetimiz daha güçlü bir Türkiye için yüzde yüz güçlü bir fiber altyapı için beklenen mevzuat değişikliklerini bir an önce hayata geçirmelidir” dedi.