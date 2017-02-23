Türkiye’de bir ilk: Robotlar iş başında

Aksigorta, dijitalleşme programı kapsamında hayata geçirdiği Robot Dönüşüm Projesi ile sektörde ve Türkiye’de bir ilke imza atıyor. Robot Dönüşüm Projesi sayesinde hayata geçirilen sanal çalışanlar 8 kat fazla hizmet üretirken 7/24 hizmet veriyor.

Aksigorta’nın Robot Dönüşüm Projesi sayesinde hayata geçirilen sanal çalışanlar 8 kat fazla hizmet üretirken 7/24 hizmet veriyor. Poliçe üretimi, hasar dosyası açılması gibi 7 farklı süreci yürüten sanal çalışanlar, projenin başladığı 2016 Eylül ayından bu yana 20 bin poliçe düzenlenmesi ve 5 bin hasar dosyası açma işlemini gerçekleştirdi.

ÇALIŞANLAR DAHA KATMA DEĞERLİ İŞLERE YÖNLENDİRİLİYOR

Mevcut çalışanların iş kapsamından, operasyonları çıkararak daha katma değerli işlere yönlendirmeyi amaçlayan proje sayesinde çalışan verimliliğinin yanı sıra müşterilere sunulan hizmetin kalitesi de artıyor.

Her bir robotun bir iş yapabilme özelliğine sahip olduğu projede sanal çalışanlar teknolojiden bağımsız bir çok uygulamaya da entegre edilebilirken, uygulama aşamasını çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebil iyorlar. Tekrarlayan işleri tamamlamak için daha az kaynak gereksinimi duyan sanal çalışanların ilerleyen süreçte, hasar ve üretimde daha da yaygınlaştırılma sı, finans ve tahsilat bölümlerinde de aktif hale getirilmesi planlanıyor.

“HİZMETİN TEMELİNDE MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIMIMIZ VAR”

Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, Aksigorta’nın sektörde ve Türkiye’de ilk kez uygulanan projesi ile ilgili “Robot Dönüşüm Projemizin temelinde, Aksigorta’nın müşteri odaklı hizmet anlayışı var” dedi.

Sabancı Holding’in Aksigorta’daki ortağı Ageas’ın da “Robot Dönüşüm” projesine öncülük ettiklerini dile getiren Aksigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel “Bu proje ile son teknolojiyi kullanarak hem müşterilerimize verdiğimiz hizmeti mesai saatleri ile sınırlamıyor 7/24 hale getiriyor, hem de çalışanlarımızın üzerindeki operasyonel yükü alarak onların birikimlerini, uzmanlıklarını daha çok yansıtabilecekle ri pozitif müşteri deneyimi yaratacak işlere yönlendiriyoruz” diye belirtti.