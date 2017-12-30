Türkiye’nin 2017 menüsü belli oldu

Yemeksepeti, artık gelenekselleşen yıl değerlendirmesinde, bu kez Türkiye’nin 2017 menüsünü oluşturdu. Bir yıldaki 190 milyon porsiyon yemek verisinin işlenmesiyle elde edilen istatistiklere göre, sağlam bir kahvaltı ile başladığımız günü global tatlarla sürdürüyoruz. Akşam yemeklerinde ise Türk mutfağından vazgeçmiyoruz.

Yemeksepeti bu yıl da yine Türkiye’nin yemek tercihlerinin nabzını tutuyor. 2017’de 2,1 milyon yeni üyenin katılımıyla 8 milyon kişilik dev bir aileye dönüşen Yemeksepeti’nde, 22 bin tekil restorandan 190 milyon porsiyon yemek siparişi verildi.

Yemeksepeti bu verileri inceleyerek, Türkiye’nin 2017’deki bir günlük menüsünü çıkardı. Buna göre sabahları kahvaltıda kahvaltı tabağı ve portakal suyu tercih edildi. Kahvaltılar Ayvalık tostuyla pekiştirildi. Güne sıkı bir başlangıcın ardından, öğle menüsünde burger, patates kızartması ve çikolatalı sufle üçlüsü yendi. Global lezzetlere göz kırpan bu menüyü akşamları Türk mutfağı takip etti. Akşam yemeğinin vazgeçilmezi mercimek çorbası, döner dürüm ve lahmacun oldu.

Siparişi en çok artan ürün kahve

Yılın en çok sipariş edilenlerinin birinci sırasına bu kez burger yerleşti. Lahmacun ise ikinci sıraya düştü. Bu ikilinin ardından kebap, pizza ve döner sırasıyla diğer favoriler oldu. Siparişini en çok artıran ürünlerde ise, ilk sıraya yüzde 135 artışla kahve yerleşti. Onu yüzde 84 ile pilav, yüzde 55 ile dondurma takip etti. Döner ve çiğ köfte de siparişini en çok artıran diğer ürünler oldu.

Anadolu’da sipariş sayısı yüzde 75 arttı

Hem en çok sipariş edilen hem de siparişini en çok artıran ürünlerde Türk mutfağının ağırlığı olduğu dikkat çekiyor. Bu durumun en önemli etmenlerinden biri eve online yemek siparişinin büyük kentler haricinde de giderek daha çok benimsenmesi. Yemeksepeti’nde, üç büyük kent haricindeki kentlerden verilen sipariş sayısı geçen yıla göre yüzde 75 arttı.

Yemeksepeti’nden kısa kısa