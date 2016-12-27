Türkiye’nin bilişim ihracat şampiyonu Netaş oldu

Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Netaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından, Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla, bu yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması” araştırmasında “Bilişim Hizmetleri” kategorisinde birinci oldu.

Türkiye’nin en büyük bilişim hizmetleri ihracatçısı Netaş oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ve Ekonomi Bakanlığı’nın katkılarıyla bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında derece alan kurumlar, ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki 10 bakandan aldılar. Türkiye’nin lider dijital dönüşüm firması Netaş, bilişim hizmetleri kategorisinde aldığı birincilikle bilişim ihracatı konusundaki yetkinliğini, gücünü ve yüksek ihracat yeteneğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Hedef, Türkiye’yi teknolojide bölgesel lider olarak görmek

Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, Netaş’ın aldığı birincilik ödülüyle ilgili şunları söyledi: “Türkiye’nin 2023’de 10 küresel teknoloji marka çıkarma hedefi doğrultusunda kararlılık ve inançla ileri teknoloji üretimine ve ihracatına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde Türkiye’yi teknolojide bölgesel lider olarak görme hedefimizle çözümler üretirken, son sekiz yılda 5 kez Türkiye’nin yazılım ihracatı şampiyonu seçildik. Bugün ise TİM’in ‘Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı’ araştırmasında bilişim hizmetleri ihracatı kategorisinde aldığımız bu gurur verici birincilik ödülüyle bu yoldaki inancımızın ve gücümüzün doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyoruz. Netaş olarak, 50 yıla dayanan tecrübemiz, yetkinliklerimiz, bilgi birikimimiz ve vazgeçilmez temel değerlerimizle, hedefimiz bilişime katma değer sağlamaya ve Türkiye’yi teknoloji ihracatında büyütmeye devam etmek.”

Küresel boyutta en ileri teknolojiyi tasarlayan, üreten, ulusal ve uluslararası arenada entegrasyonunu sağlayan Netaş, 750’yi aşkın ArGe mühendisi ve 2.000’den fazla personeliyle çalışmalarını sürdürüyor. Netaş ArGe Merkezi’nde, yılda yaklaşık 46 milyon dolarlık bir bütçe ile ortalama 150 proje geliştiriliyor.