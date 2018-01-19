Türkiye’nin en genç girişimcileri üretmeye başlıyor

Girişimci çocuklar fikirlerini projelendirip, ticari hayata atılmak için Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nde bir araya geliyor. Workinton şubelerinde çalışacak çocuklar Türkiye’nin ilk bilim odaklı çocuk kuluçka merkezinin temellerini attı.

Türkiye’nin ilk çocuk girişimcilik merkezinde dersler başladı. Girişim dünyasının en genç temsilcileri Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nde kariyerlerinin ilk ticari faaliyetlerini başlatıyor. Girişimcilik ve startup ekosistemin her geçen gün ağırlığını artıran Workinton şubelerinde çalışmalarını yürütecek çocuklar fikirlerini ticarileştirmek için çabalayacak.

Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi, 2 yıl boyunca, hafta sonları 9-17 yaş aralığında yer alan çocuklara fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim verip, çocuklardan yenilikçi ve üretim esaslı iş modelleri geliştiriyor. Fikir Değirmeni meslek seçiminde büyük kararsızlık yaşayan Türk gençlerine de örnek bir model ortaya koymuş oluyor. Workinton, ofislerinin kapılarını Fikir Değirmeni’ne açarak geleceğin girişimcilerinin yetişmesine katkı sağlıyor.

Araştırarak öğrenen, deneyimleyen, kendini geliştiren bireyler yetiştirme hedefi ile kurulan Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nde çocuklar için 4 farklı model eğitim veriliyor. Bu modeller:

Akademi Eğitimi: Çocuklar akademi eğitimi boyunca fikir, proje ve iş geliştirme alanlarında eğitim alıyor.

Kulüp Eğitimleri: Akademi derslerine katılmak yerine sadece bir alanda uzmanlaşmak isteyen çocuklara hafta içi akşamları 4 saatlik dersler veriliyor.

Etkinlikler: Her ay çocukların aileleri ile birlikte katılabileceği üretim ve geliştirme esaslı atölyeler düzenleniyor.

Kuluçka Eğitimi: 2 yıllık eğitim sonunda çocukların girişimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için mekân, eğitim, mentorluk vb. alanlarda birçok hizmet sunuluyor.

Fikir Değirmeni Kurucusu Burak Kartal, bireylerin 18 yaşına geldikten sonra üretmekten ve geliştirmekten uzakta kaldığını belirterek, “Üretme ve geliştirme süreci aslında bir bilinçtir. Bu bilincin çocuk yaşta aşılanması gerektiğine olan inancımızla Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’ni kurduk. Çocuklara girişimcilik bilincini aşılamak için tek bir merkezde dersleri işlemektense farklı noktalarda işlemenin faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda çocuklar Workinton’un yenilikçi çalışma alanlarında farklı başarı hikayelerini dinleyerek kendi hikayelerini oluşturma fırsatı yakalıyor. Workinton’un ilham veren ofislerinde yenilikçi ve yaratıcı iş fikirleri geliştiriyor. Çocuklarımız böyle bir ekosistemin içerisinde olmaktan oldukça memnun” diye konuştu.

Workinton çatısı altında üçüncü girişim programını başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Workinton CEO’su Pınar Massena, “Workinton Kuluçka Merkezi, Kuveyt Türk ile operasyonu birlikte yürüttüğümüz Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ardından Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’ne de ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin girişim ve startup ekosistemine katkılarımızı sürdürürken yaş sınırını çok daha gerilere çekiyoruz” dedi.

Tüm dünyada bilginin potansiyel güç olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini aktaran Pınar Massena, “Bence asıl güç kişisel olarak harekete geçmek ve bir organizasyon içinde yer almaktır. Workinton, yapısı ve şirket kültürü gereği ortak çalışmayı benimseyen insanların mekanı oldu. Bugün gelecekten pay almak için harekete geçen Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi üyelerinin de bizim çatımız altında çok kazançlı çıkacaklarına inanıyoruz. Burada çalışan ablaları ve abileri, onların vizyonlarına yeni bakış açıları kazandıracak. Sonuçta Türkiye’nin kazanacağı çok başarılı girişimler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Pınar Massena’nın konuşmasının ardından Fikir Değirmeni Çocuk Kuluçka Merkezi’nin temsilen Muhammed Talha Vardi, Şevval Özer, Ece Sonar, Lale Yılmaz, Azra Toroman isimli çocuklar da geliştirdikleri iş fikirlerini sundular. Girişimlerini ve gelecek hayallerini paylaşan çocuklar, ekip çalışması ile becerilerini artıracaklarını ifade etti.

Çocuklar daha sonra Workinton CEO’su Pınar Massena’ya “Girişimcilerin Annesi” ödülünü verdi.