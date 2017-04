Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sosyal bağış hareketi başladı

Aralarında Koruncuk Vakfı, Bilim Kahramanları Derneği, Darüşşafaka Cemiyeti, KAÇUV, Hayata Destek Derneği, WWF, TEMA, TEGV, KEDV, ÇEKÜL, AÇEV, AKUT, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı ve ASHOKA olmak üzere 15 sivil toplum kuruluşunu (STK) tek platformda toplayan MarjinalSosyal’in önderliğinde başlatılan Sosyal Bağış Hareketi, Türkiye’de Facebook üzerinden bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu bilincini artırmayı hedefliyor.“Biriniz Hepimiz İçin” sloganıyla başlayan “Sosyal Bağış Günü” ise her ayın ikinci Perşembe günü gerçekleşecek.

Neredeyse her gün incinen bir çocuğun, haksızlığa uğrayan ya da ihtiyaç içindeki insanların, şiddet karşısında çaresiz kalan kadınların, eşitsizliklerin, doğa tahribatının, yok oluşun, kayıpların, yoksunlukların, birlikte yaşadığımız hayvanlara ve tüm canlılara tahammülsüzlüğün yansıdığı haberler ile karşılıyor, tepkimizi, isyanımızı milyonlarca mesajla tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz.

Öteki yandan, tüm bu sorunlar karşısında başta çocuklar, kadınlar, hayvanlar ve doğa olmak üzere ihtiyaç sahibi herkesin hak ettiği yaşama ulaşması için mücadele eden ve ortaya koydukları ile hepimizin yüreklerini fetheden sivil toplum kuruluşları (STK) durmakta. Bu sivil toplum kuruluşlarının ise varlıklarını sürdürebilmek, sorunlara çözüm üretebilmek ve bu çözümleri hayata geçirebilmek için desteğe ihtiyacı var.

Gerçek toplumsal etki yaratmak isteyen herkesi işbirliğine çağıranMarjinalSosyal, Türkiye’de bireysel bağış ve sivil toplum kuruluşu (STK) bilincini uyandırmak için, 15 STK ile birlikte Facebook‘un da katkılarıyla Sosyal Bağış Hareketi platformunu (facebook.com/sosyalbagishareketi) oluşturdu. 15 ay boyunca her ayın bir gününü bir STK’ya “Sosyal Bağış Günü” olarak adayacak olan platformun basın toplantısı 31 Mart Cuma İstanbul’da gerçekleşti.

Basın toplantısı, Marjinal Porter Novelli Ajans Başkanı Asuman Bayrak, MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek, Facebook, Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Nilay Erdem ve 15 STK’nın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda “STK nedir, ne iş yapar?”, “Bireysel bağışın önemi nedir?”, “Sosyal medyada paylaşılan toplumsal mesajlar uygulamada ne ölçüde etkili?”, “Türkiye’de bireysel bağış bilincini nasıl uyandırabiliriz?” soruları ve Sosyal Bağış Hareketi’nin bu sorulara nasıl çözüm arayacağı üzerine konuşuldu.

MarjinalSosyal Kurucu Ortağı Işık Elpek, hareketle ile ilgili: “Yaşadığımız toplumsal ve çevresel sorunlar sınır değerleri aşmış durumda. Artık neredeyse her dakika sarsıcı bir sorunun etkisi altında kalıyor, çoğu zaman sorunların büyüklüğü karşısında çözümsüz, çaresiz hissedebiliyoruz. Biz hem ülkemizde, hem dünyada yaşanan her sorunun çözümü olduğuna yürekten inanıyoruz ve çözüm için çalışan, çözüm üreten ve hepimizi çözümün bir parçası olmaya çağıran sivil toplum kuruluşlarını destekliyoruz. MarjinalSosyal olarak sivil toplum kuruluşlarına inancımızı ve desteğimizi ‘Sosyal Bağış Hareketi’ ile herkesin katılabileceği bir platforma taşıdık. Duygularımızı, düşüncelerimizi, duyarlılıklarımızı milyonlarca mesajla paylaştığımız Facebook platformunda, Türkiye’de faaliyet gösteren, başarılı, etkili sivil toplum kuruluşlarını tanıtmak, anlatmak ve Facebook kullanıcılarını da çözümün bir parçası olmaya davet etmek istiyoruz. Sosyal Bağış Hareketi’nde, her ay bir STK’yı tanıtıyor, her ayın ikinci Perşembe gününü sosyal bağış günü ilan ediyoruz. Çünkü bireysel olarak küçük bağışlarla başlayıp büyük sorunların üstesinden gelmek için harekete geçebilir, sivil toplum kuruluşlarını daha özgür, daha güçlü, daha etkin kılabiliriz.” açıklamasında bulundu.

MarjinalSosyal’i bünyesinde barındıran Marjinal Porter Novelli Ajans BaşkanıAsuman Bayrak ise düşüncelerini, “Marjinal olarak, STK’lara 24 yıldır verdiğimiz desteği Işık Elpek’le 2 yıldır yürüttüğümüz MarjinalSosyal aracılığıyla somutlaştırmaktan dolayı içten bir sevinç ve gurur duyuyoruz” şeklinde ifade etti.

Facebook, Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Nilay Erdem ise konuyla ilgili, “Facebook olarak bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal Bağış Hareketi’nin verimli ve uzun soluklu bir projenin başlangıcı olmasını diliyor ve tüm topluluğumuz ve proje partnerlerimizin de desteğiyle insanların önem verdiği konularda pozitif bir dönüşüm yaratmasını umuyorum” yorumunu yaptı.

Sosyal Bağış Hareketi Sosyal Medya Hesapları

facebook.com/sosyalbagishareketi

instagram.com/sosyalbagis

twitter.com/BagisHareketi

#birinizhepimiziçin