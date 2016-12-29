Türkiye’nin ilk kitlesel fonlama derneği kuruldu

Geçtiğimiz günlerde meclise sunulan Kitlesel Fonlama kanun teklifinin ardından, Türkiye’nin “Kitlesel Fonlama Derneği” de kuruluşunu tamamlayarak faaliyetine başladı. Kitlesel Fonlama sistemi basitçe; çok sayıda insan tarafından yapılan ufak miktarda desteklerin, herkese fon yaratma gücü sağlaması şeklinde tanımlanıyor.

Dünyada yaygınlaşan Kitlesel Fonlama Sistemi’nin girişimciler için alternatif fon imkanı yarattığını belirten Kitlesel Fonlama Derneği Kurucu Başkanı Savaş Ünsal, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni kanun teklifinin gündeme gelmesi ve ülkemizde ‘Kitlesel Fonlama’ platformlarının sağlıklı işleyişinin başlamasıyla, bugün 60 milyon dolar olan yatırım fonlarının, 3 sene içinde 250 milyon dolar toplam fonlama hacmine ulaşacağını öngörüyoruz. Derneğimizin misyonu; bugün çok az sayıda ve genellikle ‘ödül’ bazlı olan crowdfon.com, BiAyda.com, FonlaBeni.com, FonGoGo, ArıKovanı, Buluşum gibi Kitlesel Fonlama platformlarına yenilerinin eklenmesini sağlamak. Girişimci eko-siteminde alternatif fon imkanı sunacak platformların çoğalması ve yaygın kullanımları için gerekli düzenlemelerde kamu kuruluşlarına yardımcı olmak. Bu konuda gerek girişimcilere gerek platformlara tanıtım, işleyiş, eğitim desteği verebilmek. Hedefimiz ise Türk girişimcilerinin, Kitlesel Fonlama Platformları aracılığı ile 2023 senesinde 1 milyar dolar fon kaynağına ulaşmalarını sağlamak.”

Kitlesel Fonlama sisteminin, girişimcilerin projelerini veya şirketlerini hızla hayata geçirmelerinde önemli rol oynayabileceğinin altını çizen Kitlesel Fonlama Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan ise; “Yeni kanun tasarısı, İTÜ Çekirdek ve diğer kuluçka merkezlerinde yetişen yüzlerce girişimcinin daha hızlı bir şekilde gerekli fonlara ulaşmasını sağlaması açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle teknoloji alanında girişimcilerin önünü açacak Kitlesel Fonlama Sisteminin teknoparklar tarafından da etkin bir araç olarak kullanabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Derneğin kuruluş aşamasını tamamlaması ve yeni Yönetim Kurulu ve Organlarının belirlenmesini takiben sektördeki aktif Kitlesel Fonlama platformlarının, girişim yatırımcılarının, teknopark ve kuluçka merkezlerinin, yatrım ve girişim bankalarının, öncü özel sektör firmalarının, yarı resmi kuruluş ve STK’ların derneğe üye olmak için beklemeye geçtiğini belirten Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter Hulusi Berik de sözlerine şu şekilde devam etti: “Ocak ayının ilk haftası içinde bu kuruluşlara resmi davet mektubu yollayacağız ve sektörün ilgili kuruluşlarını aynı çatı altında toplayacağız. Ocak ayı içinde yeni kanun tasarı hakkında sektörün

görüşlerini belirlemek amacı ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Akın Rota ve Avukatımız Ela Cenudioğlu liderliğinde bir çalışma grubu oluşturduk. Amacımız en kısa sürede ilgili partilerin katılımıyla Kitlesel Fonlama sisteminin ülkemizde etkin bir şekilde başlamasına ve yaygınlaşmasına katkı sağlayabilmek.”

Kitlesel Fonlama Derneği’nin dün yapılan ilk Genel Kurulu’nda belirlenen Yönetim Kurulu ve Dernek organları, girişim sektörünün etkin kişilerinden oluşuyor:

Savaş Ünsal Yönetim Kurulu Başkanı

Crowfon.com Kurucusu

Kenan Çolpan Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Hulusi Berik Yönetim Kurulu Başkan Yrd ve Genel Sekreter

Keiretsu Forum Istanbul, Kurucu Ortak

Akın Rota Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Arkan&Erkin Kumusal Finans, Ortak

Doğan Taşkent Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Melek Yatırmcılar Derneği Danışma Kurulu Üyesi