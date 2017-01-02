Türkiye’nin ilk online PR mağazası açıldı

Piar İletişim, startup ve KOBİ’lerin hızla artan iletişim ihtiyaçlarına anında, güvenilir ve profesyonel bir çözüm sunmak üzere Türkiye’nin ilk online PR Mağazası Piar Dijital’i açtı.

Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital, 360 derece pazarlama iletişimi hizmetleri sunan Piar İletişim tarafından açıldı. Piar Dijital, ülke ekonomisinin itici gücü haline gelen start-up ve KOBİ’lere yeni nesil ve ihtiyaçlarına uygun iletişim hizmetleri sunmak üzere geliştirildi.

Geleneksel iletişim disiplinini yenilikçi bir bakış açısıyla harmanlayan online mağaza, basın iletişiminden kurumsal kimlik tasarımına dek startup ve KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarını kapsıyor. Tüm iletişim kanallarında profesyonel ve etkili bir şekilde temsil edilmelerini sağlayacak hizmetler, farklı paket alternatifleriyle sunuluyor. Arzu eden kurumlar kendilerine özel tasarlanmış paketler de yaratabiliyor.

Online mağaza, startup ve KOBİ’lerin bütçelerine uygun bir şekilde bu hizmetlerden faydalanmalarını amaçlıyor. Piar Dijital ile şirketler online mağazadan alışveriş yapar gibi kredi kartı ile hizmet satın alabiliyor.

Henüz fikir aşamasındaki startup’lardan alanında liderliği hedefleyen KOBİ’lere dek tüm şirketlerin markalarını tasarlamalarına destek olmayı ve hedef kitlelerine doğru kanallarla ulaşmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirten Piar İletişim Ajans Başkanı Selin Batı Oran; “PR sektörü önemli bir dönüşümden geçiyor ve bu dönüşüme ayak uydurmak için özellikle basın iletişiminde birlikte projeler üreterek uzun vadeli sürdürülebilir ve güvenilir ilişkiler kurmak gerektiğine inanıyoruz. Piar Dijital ile özellikle startup ve KOBİ’ler için PR hizmetini ulaşılabilir kılmak amacıyla bu misyonu üstlendik. Kaliteli bir PR hizmeti almak herkesin hakkı ve bizler de sektördeki bu açığı görüp, ihtiyaca yönelik esnek paketler geliştirdik. Tüm firmaların bu hizmetlerden faydalanmasını ve birlikte bu platformu daha da zenginleştirmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Piar Dijital’in sunduğu hizmetler arasında basın iletişimi, medya takibi, blog içerik danışmanlığı, faaliyet raporu, stratejik marka konumlandırma ve danışmanlık, logo tasarımı, web sitesi tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, profesyonel fotoğraf çekimi ve video prodüksiyon hizmetleri bulunuyor. Bu temel hizmetlerin yanı sıra şirketler, Piar Dijital iletişim danışmanlarına platform üzerinden ulaşarak tüm ihtiyaçları ile ilgili bilgi alabiliyor.

Türkiye’nin ilk online PR mağazası Piar Dijital’e www.piardijital.com adresinden ulaşılabiliyor.