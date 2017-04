Türkiye’nin ilk Quantum Dot TV’si Arçelik’ten

Yenilikçi teknolojilerin lider şirketi Arçelik A.Ş., Türkiye’nin ilk ‘Quantum Dot Televizyonu’nu üretti. Mayıs ayında tüketicilerle buluşacak olan Arçelik nanoteknoloji ürünü Quantum Dot TV ile ‘gerçeğe en yakın renklerle’ televizyon izleme deneyimi farklı bir boyuta taşınıyor.

Ev elektroniğinin Türkiye’de lider, dünyada sayılı oyuncuları arasında yer alan Arçelik A.Ş. bir ilke daha imza attı. Daima en yenilikçi ürün ve teknolojileri tüketicilere sunan Arçelik, Mayıs ayında nanoteknoloji ürünü olan Türkiye’nin ilk ‘Quantum Dot Televizyonu’nu tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Üretimi Türkiye’de yapılan Quantum Dot TV, devrimsel nitelikteki geliştirilmiş renk teknolojisi sayesinde kullanıcılara gerçekçi, profesyonel izleme deneyimi yaşatıyor.

Teknoloji ve inovasyon alanında Türkiye’ye ilkleri ve enleri getirerek, ev teknolojilerinin her alanında önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Quantum Dot TV teknolojisini Türkiye’de ilk olarak Arçelik’in üretmesinden dolayı duydukları gururu vurguladı. Can Dinçer: “Ar-Ge ve inovasyon gücümüzü kullanarak televizyonlarımızı endüstrideki en gelişmiş teknolojilerle donatıyor ve Türkiye’de üretiyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirdik ve dünyanın en yeni teknolojilerini tüketicilerimizle buluşturduk. Benzersiz, güvenilir servis ağımız ile satış sonrasında da yıllardır en iyi hizmeti sunmayı başardık. Servislerimiz her bir dakikada 2 adet TV’yi kullanıcılara ulaştırıyor, montaj gerçekleştiriyor. Şimdi de gelecek televizyon teknolojilerinde son nokta olan Quantum Dot TV’yi Arçelik A.Ş. farkıyla tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Mükemmel televizyon izleme deneyimi yaşatmak amacıyla düzenli olarak araştırmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde, tüketicilerimizi ilklerle tanıştırıyoruz. Teknolojiyi yakından takip eden herkes Mayıs ayı itibariyle bu ürünümüze Arçelik mağazalarımızdan ulaşabilecek ve nanoteknoloji ürünümüzü deneyimleyebilecekler” diye konuştu. Dinçer, Arçelik Quantum Dot TV’nin, nano boyuttaki Quantum parçacıklar sayesinde ulaştığı kusursuz görüntü kalitesinin yanı sıra, büyüleyici bir tasarıma ve premium ses performansına sahip olduğunu, 65” ve 55” ekran boyutlarındaki alternatifleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

TV teknolojisinde farklı bir boyut

Arçelik, Türkiye’nin ilk Quantum Dot TV’sinde UHD çözünürlük ile Quantum Color Gamut, QHDR, Micro Dimming ve Video Perfection Engine teknolojilerini sunarak “gerçek renklerle” etkileyici görsel deneyim yaşatıyor.

Quantum Color Gamut özelliği ile daha zengin renk

Arçelik Quantum Dot TV’de, en gerçek beyazı ve en canlı renkleri elde etmeyi sağlayan Quantum Color Gamut teknolojisi sayesinde daha zengin gerçek renklerden oluşan etkileyici bir görüntü sunuluyor.

Hiç olmadığı kadar zengin ve gerçek renklerin elde edilmesini sağlayan Quantum Dot teknolojisinin nano boyuttaki parçacıkları sayesinde Arçelik Quantum Dot TV, Standart Led TV’lerden farklılaşıyor. TV’nin geleceği olan devrimsel Quantum teknolojisinde bulunan nano parçacıklar, boyutlarına göre farklı renkte ışık yayarak çok daha zengin bir renk uzayı elde edilmesini sağlıyor.

Ayrıca Arçelik Quantum Dot TV’de 1 milyar renk sunan 10 bit panel teknolojisi ile standart TV’lere nazaran 64 kat daha zengin renk paletine ulaşmak mümkün oluyor.

QHDR ile daha dinamik parlaklık

HDR yani yüksek dinamik aralık teknolojisi, görüntüdeki çok parlak ve karanlık alandaki detayların bile net görünmesini sağlıyor. Arçelik Quantum Dot TV’lerinde kullanılan QHDR teknolojisi sayesinde, HDR özelliğine sahip Standart TV’lerden üstün olarak, nano parçacıkların sağladığı zengin renkler ve ultra parlak ekran ile tüm detayları gerçeğe en yakın şekilde sunabilen görüntü kalitesi elde ediliyor.

Arçelik Quantum Dot TV görüntü teknolojisine ek olarak, tasarım ve ses konusunda da iddialı. Metalik tasarımı bakır ve siyahın eşsiz uyumuyla bir arada sunan Arçelik Quantum Dot TV, ilgi çekici şıklıkta bir ürün. DTS Premium Sound teknolojisi ile üstün TV izleme deneyiminin olmazsa olmazlarından ses kalitesini de en üst seviyede sunuyor.

Arçelik, nanoteknoloji ürünü Quantum Dot TV’sini; 55” ekranda 5.999 TL’ye ve 65” ekranda 8.999 TL’ye tüketicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.