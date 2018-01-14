Türkiye’nin online ödeme alışkanlıkları

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de e-ticaret sektörü durdurulamaz bir hızla büyüyor. TÜBİSAD’ın e- ticaret raporuna göre, 2017’de e-ticaret pazarı yüzde 30 büyüdü. TUSİAD’ın raporuna göre de, Türkiye’de 57,7 milyon kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. E-ticaret ve online ödeme hizmetleri, artık hayatımızın bir parçası hâline gelmiş durumda.

Ödeme hizmetleri alanındaki yenilikler, tüketicilere kolay ve güvenli alışveriş deneyimi yaşatıyor. Türkiye’nin öncü ödeme hizmetleri şirketi iyzico da kullanıcı alışkanlıklarını detaylı analiz edip geliştirdiği ürünlerle bu yeniliklerin başını çeken şirketlerden biri. Özellikle yapay zekâ ve machine learning üzerine iki yıldır çalışmalar yapan iyzico, online alışveriş deneyimini değiştirerek ödeme alışkanlıklarına yön veriyor. Yapay zekâ çalışmaları ile insanların yaptıkları görevleri otomatikleştirerek hata payını minimuma indirirken, e-ticarette dolandırıcılığı ve tüketici güvensizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

iyzico, 2017’deki online ödeme alışkanlıklarını ortaya koyduğu infografikte, ödeme dünyasının temel etkenlerini inceliyor. Online dünyada faaliyet gösteren şirketler için ödeme alışkanlıklarının doğru anlaşılması, geliştirecekleri stratejiler açısından oldukça önemli.

Mobilya sektörü birinciliği göğüslüyor

Mobilya sektörü sepet ortalaması miktarında 564 TL ile birinciliği göğüslerken, bu sektördeki ödemeler için en çok 6 taksit tercih edildi. Bilgisayar ve elektronik sektörü ise 371 TL ile 2. sıraya yerleşti. Ortalama sepet tutarı kozmetik sektöründe 199 TL, giyim sektöründe 136 TL, çiçek sektöründe ise 125 TL oldu.

3 alışverişin 1’i İstanbul’dan

Türkiye genelinde alışverişlerin yüzde 60’a yakını 5 büyük ilden yapıldı. İstanbul, yüzde 35’lik oranla internetten alışveriş yapmayı en çok tercih edenlerin yaşadığı şehir oldu. Satışların ana hacminin İstanbul’daki şirketler tarafından gerçekleştirilmesinin de bu oranı etkilediği görüldü. Ankara yüzde 7, İzmir yüzde 6, Bursa yüzde 4, Antalya yüzde 3 ile İstanbul’un gerisinde kaldı.

Tek çekimde kredi kartını tercih ediyoruz

iyzico verileri, tek çekimde en çok kredi kartını tercih ettiğimizi ortaya koydu. Verilere göre, peşin olarak yapılan işlemlerin yüzde 76’sı kredi kartları ile, yüzde 24’ü ise banka kartları ile oldu.

Online alışveriş şampiyonu Fenerbahçe taraftarı

iyzico, kullanıcıların e-posta adreslerinde yer alan takımların kuruluş yıllarını baz alarak ilginç bir veri de çıkardı. Online alışveriş yapanların yüzde 38’i Fenerbahçe taraftarı çıkarken, yüzde 27’si Galatasaray, yüzde 24’ü ise Beşiktaş taraftarı çıktı.