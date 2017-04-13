Turkven’den istihdam ve yeni yatırım hamlesi

Bu yıl 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekmeyi hedefleyen Turkven, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mart ayında Mikro Yazılım ile çoğunluk hisse satın alımı için anlaşma imzalayan Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdam artışına da destek oluyor. 2016 yılında 7 bin 300’ü aşkın kişiye iş imkanı yaratan Turkven, 2017 yılında ise 4 bin 500 kişiye daha ek istihdam sağlayacak.

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı daha Türkiye’ye çekmeyi hedefliyor. En son Mart ayında Türkiye’nin önde gelen ticari yazılım üreticilerinden olan Mikro Yazılım’ın kurucuları Mete Önal ve Jale Önal ile çoğunluk hisse satın alımı için anlaşma imzalayan Turkven, önümüzdeki günlerde de yatırımlarına hızla devam etmeyi planlıyor.

Turkven CEO’su Seymur Tarı, Türkiye’nin potansiyeline güvendiklerini ve yatırımlarına hızla devam edeceklerini vurguladı. Tarı, “Türkiye’nin güçlü ekonomisine, insan kaynağına ve potansiyeline güvenimiz tam. Amacımız Türk girişimcileri destekleyerek dünya çapında şirketler çıkmasına katkıda bulunmak. Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasında köprü ülkeyiz. Türkiye’nin önünün açık olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Son 3 yılda ciddi bir atak yaparak gelirlerini iki katına çıkaran Mikro Yazılım ile Mart ayında yeni bir yatırıma imza attıklarının altını çizen Seymur Tarı, Türkiye ekonomisi için KOBİ’lerin büyük önem taşıdığını kaydetti. Tarı, Mikro Yazılım tarafından geliştirilen % 100 yerli yazılımlar ile KOBİ’lerin daha verimli ve karlı yönetileceklerini ve global anlamda daha da rekabetçi olabileceklerini söyledi.

Mikro Yazılım kurucusu Mete Önal da “Turkven gibi çok tecrübeli ve kurumsal bir yatırımcının ortak olması ile birlikte Mikro Yazılım’da yeni bir dönem başlayacak. Şirketin bu yeni dönemde çalışanları ve iş ortaklarının da desteğiyle güçlenerek büyümeye devam edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

2017’de 4 bin 500 kişiye ek istihdam

Turkven, gerçekleştirdiği yatırımlarla istihdama da katkı sağlıyor. Turkven tarafından danışmanlık verilen yatırımcıların ortaklığı bulunan Doğtaş, Domino’s, Flo, Golf Dondurma, Koton, Mavi ve Medical Park 2016 yılında 7 bin 300’ü aşkın ek istihdam ile 40 bin çalışan sayısını geçti. Turkven CEO’su Seymur Tarı, bu şirketlerin 2017 yılında da 4 bin 500 kişiye ek istihdam sağlayacağını vurgulayarak, böylelikle yaklaşık 45 bin çalışan sayısına ulaşılacağını kaydetti. Tarı “Kendi sektörlerinde lider olan bu şirketler geçen yıl 580 milyon TL yatırımı da gerçekleştirerek büyümelerine devam etmişlerdir” dedi.