Twitter gitti, habercilik bitti!

Sosyal medya kanallarına erişim engeli, habercileri de habersiz bıraktı. Özellikle Twitter’ın önemli haber kaynaklarından biri olduğu böylece bir kez daha görüldü. Peki habercilik bu mu?

İŞİD terör örgütünün iki Türk askerini yaktığını gösteren videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından yine Twitter başta olmak üzere sosyal medya uygulamalarına erişim durduruldu. Konuya ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken bir gerçek daha ortaya çıkmış oldu:

Gün boyunca onlarca “Son Dakika” haber yayımlayan haber siteleri ve gazetelerin haberleri de belirgin oranda azaldı. Bu da, haber siteleri ve gazetelerin internet sitelerinin haberlerini büyük oranda sosyal medyadan derlediği gerçeğini ortaya koydu. Yani Twitter olmayınca adeta habersiz kalan birçok site sessizliğe büründü.

Bugün de anlaşıldığı gibi, habercilik Twitter’a yaslanarak yapılabilen bir etkinlik değil. Twitter’a erişilemeyince haber sitelerini ve gazeteleri doğrudan ziyaret edenler habersiz kaldı!