Twitter güvenliğe ilişkin son güncellemesini duyurdu

Twitter yaptığı önemli bir güvenlik güncellemesini duyurdu:

Twitter’ın daha güvenli olması için, çalışmamızı hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda bazı değişikliklere gittik; bunlar arasında sizi rahatsız eden taciz içeren tweetleri raporlama güncellemesi, yeni rahatsızlık verici hesapların açılmasının önlenmesi, daha güvenli arama sonuçları sağlamak, rahatsız eden tweetleri yok edebilmek ve engellediğiniz veya sessize aldığınız kişilerin başlattığı sohbetlerin bildirimlerini azaltmak vardı.

Bu hafta ise teknolojimizi, taciz içeren içerikleri azaltmak, deneyiminizi kontrol edebileceğiniz araçları çeşitlendirmek ve aldığımız aksiyonlar konusunda daha açıkça iletişime geçmeniz için tüm gücüyle kullanan ek güncellemeler getiriyoruz. Rahatsız eden içerikleri azaltmak amacıyla teknolojimizi sonuna kadar kullanıyoruz

Twitter olarak, rahatsız edici davranışlarda bulunan hesapları raporlanmamış dahi olsa tespit etmek için çalışıyoruz. Sonrasında ilgili hesapların, Tweetlerini yalnızca takipçilerinin görmesini mümkün kılmak gibi belirli fonksiyonlarını sınırlıyoruz. Bu önlem, örneğin bir hesap takipçisi olmayanlara defalarca istenmeyen Tweetler atmışsa veya Twitter Kuralları’nı ihlal edecek şekilde rahatsızlık verici davranışlar sergilemişse uygulamaya konulabilecek.

Platformumuz her türlü görüşün paylaşılması özgürlüğünü daimi olarak destekler, ancak bir hesap sürekli olarak Twitter Kuralları’nı ihlal ediyorsa biz de gereken önlemleri almayı göz önünde bulunduracağız.

lgoritmalarımızı temel alarak, taciz içeren davranışlar içerdiğinden kesinlikle emin olduğumuz hesaplarla ilgili hareket geçmeyi amaçlıyoruz. Bu araçlar yeni olduğundan bazen hata da yapabiliriz, ancak bu araçları sürekli geliştirmeye çalıştığımızı bilmenizi isteriz.

Ekstra araçlarla size daha fazla kontrol sağlamak

Ek olarak, bildirimlerinize yönelik yeni filtreleme seçenekleri getiriyoruz. Böylelikle örneğin bir profil fotoğrafı, doğrulanmış email adresi veya telefonu olmayan hesaplardan gelen bildirimler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacaksınız. Birçok kişi bildirimlerine yönelik olarak daha fazla filtreleme seçeneği istemişti ve biz de Twitter’daki herkese bunu sunmaktan ötürü heyecanlıyız.

Ayrıca “sessize alma” fonksiyonunu, kasım ayında getirdiğimiz değişikliğe ek olarak geliştiriyor ve bildirimlerinizden belirli anahtar kelimeleri, ifadeleri ve tüm sohbetleri çıkarmanızı sağlıyoruz. Bundan böyle hem timeline’ınızdan sessize alma özelliğini kullanmanızı hem de bunun ne kadar sürmesi gerektiğine karar vermenizi sağlıyoruz; isterseniz bir gün, bir hafta, bir ay veya belirsiz bir süreliğine. Bu da sizden gelen önemli bir istekti ve önümüzdeki haftalarda bunu da kullanıma sunmayı hedefliyoruz.

Aldığımız aksiyonlarla ilgili daha iyi iletişim kurmak

Raporlama süreçlerimizin şeffaflığı ve açıklığını geliştirmeye devam ediyoruz. Hem kendinize hem de bir başka hesaba yapıldığını gördüğünüz taciz durumlarında, destek ekiplerimize raporladığınız hesaplar ve Tweetler hakkında bizden daha fazla haber almaya başlayacaksınız. Şikayetinizi aldığımızda bizden bildirim alacak; eğer daha fazla aksiyon alacaksak da bu konuda bilgilendirileceksiniz. Uygulamamızdaki bildirim sekmesinde bunların hepsine görünür olacak.

Twitter’ı daha güvenli hale getirmek için çalışırken sadece yaptığımız değişikliklerden değil aynı zamanda yaptığımız hatalardan ve tabii ki sizden gelen geribildirimlerden de çok şey öğreniyoruz.

Özellikle bu değişiklikleri küresel ölçekte ve bu platformda temsil edilen her dilde kullanıma sundukça bize gösterdiğiniz sabrınıza ve desteğinize minnettarız. Yakında daha fazla güncelleme olacak. Güncellemer için @TwitterSafety hesabını takip edebilirsiniz.

Sinead McSweeney, Kamu Politikaları ve Kurumsal İletişim Başkan Yardımcısı, Twitter EMEA:

“Bugün yapılan değişiklikler, Twitter’ı dünyada neler olup bittiğini izlemek için en iyi yer yapma hedefimizin yeni bir örneğidir. Yaptığımız her şeyde prensiplerimize bağlı kalıyoruz; ifade özgürlüğüne verdiğimiz önemi ve hesap kullanıcılarının deneyimlerini iyileştirmek için yaptıkları talepleri dengeliyoruz. Benzeri olmayacak şekilde şeffaf olan platformumuz her zaman tüm düşüncelere ve tüm taraflara açık olarak kalmaya devam edecek. Bugün Twitter’ın, ‘dünyanın her bir köşesinden gelen seslerin yayılmasındaki’ rolüne her zamankinden daha fazla bağlıyız. Daha güçlü bir Twitter yaratma yolunda hızla öğreniyor ve yenileniyoruz. Sohbete siz de katılın: @TwitterSafety.

Blog; https://blog.twitter.com/2017/our-latest-update-on… adresinden ulaşabilirsiniz.