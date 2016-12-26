Dünyanın en popüler sosyal ağlarından Twitter’ın hisseleri geçtiğimiz hafta yüzde 12 düştü. Şirketin birçok yetkilisi arka arkaya istifa ederken, son olarak hafta içinde şirketin üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı Josh McFarland ve baş teknoloji yetkilisi Adam Mesinger’in da istifa haberleri geldi.

Yatırım riskini artıran bu arka arkaya gelen istifaların ardından bazı uzmanlar Twitter’ın yeniden yapılanma içine girmesi nedeniyle görevden ayrılmaların normal karşılanabileceğini belirtti.

Twitter kurucularından ve CEO Jack Dorseyhem kullanıcı sayısının artışının durması, hem de hisse değerinin 2014’teki 70 dolar düzeyinden 16.50 dolar düzeyine kadar gerilemesi nedeniyle olumsuz eleştiriliyor.