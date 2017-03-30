Twitter’da önemli güncelleme

140 karakter ile daha fazla şeyi ifade etmenize olanak sağlayacak olanaklar üzerinde çalıştığımızı söylemiştik, hatırlıyor musunuz? O zamandan beri iki güncelleme yaptık ve bugün de bir güncelleme daha açıklıyoruz. Artık, birine ya da bir gruba yanıt verdiğinizde “@” ile başlayan kullanıcı isimleri 140 karakterinizden düşülmeyecek.

Bu değişiklik ile birlikte sohbetleri birkaç farklı şekilde basitleştirdik:

Yanıt yazdığınız kişi; atacağınız tweet yazısının içinde değil üzerinde görünecek. Böylelikle sohbetlerinizde daha fazla karakter kullanabileceksiniz.

“Yanıtla” üzerine tıkladığınızda kimlerin konuşmanızın bir parçası olduğunu kolayca görüp kontrol edebileceksiniz.

Bir konuşmayı okurken atılan tweet’in başında “@” ile başlayan çok sayıda kullanıcı adları yerine yazılanları göreceksiniz.

Bir sohbeti takip etmek artık çok kolay, dolayısıyla konunun ne olduğuna ve sohbeti kimin yaptığına odaklanabilirsiniz. Ayrıca, yanıt yazarken tüm 140 karakteri kullanacağınız için grup konuşmalarında katılabileceğiniz daha çok alan olacak.