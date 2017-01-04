Twitter’da önemli iki yenilik!

Twitter, işletmeler ile bireysel kullanıcılar arasında daha iyi sohbet deneyimleri yaratmak üzere iki yeni özelliğini duyurdu: hızlı yanıtlar ve hoş geldiniz mesajları. DM’lerdeki hızlı yanıtlar ve hoş geldiniz mesajları, basit bir otomasyon ve insani hizmet kombinasyonuyla kullanıcıları daha iyi sonuçlara yönlendirme konusunda işletmelerin işini kolaylaştırıyor.



Zengin, duyarlı ve kapsamlı hizmet deneyimleri yaratma konusunda işletmelere destek sunmak amacıyla tasarlanan hızlı yanıt ve hoş geldiniz mesajı özellikleri, müşteri hizmetleri ekiplerinin işini doğrudan ileriye taşır ve hızlandırırken bireysel kullanıcıların Twitter’daki işletmelerle etkileşime geçme yollarına dair yeni imkanlar doğuruyor.

Hoş geldiniz mesajları sayesinde işletmeler, DM sohbetleri başlatırken kullanıcıların ilk mesajı atmasını beklemeden onlara karşılama mesajı gönderip kullanıcı beklentilerini belirleyebiliyor, kişilere özel hoş geldiniz mesajları oluşturabiliyor. Hoş geldiniz mesajları, işletmelerin hizmet vermeye yönelik taahhütlerini ortaya koymalarını kolaylaştırırken DM üzerinden bir işletmeyle etkileşime geçme seçeneklerini bireysel kullanıcılara öğretiyor.

Hızlı yanıtlar, ister bir seçenek listesinden ayıklayarak, ister kullanıcıları belirli metin değerlerine doğru yönlendirerek, gelen bir DM’e verilecek en iyi yanıtları Twitter’daki işletmelere sunuyor.

Hızlı yanıtlar ile hoş geldiniz mesajları birlikte kullanıldığında, işletmeler bekleme süresini kısaltabiliyor ve kendileriyle iletişime geçme yollarını kullanıcılara öğretiyor. Örneğin, bir işletme temsilcisinin Twitter kullanıcılarından gelen mesajları görmesini beklemeksizin sorunların çözümü konusunda müşterilere daha kolay bilgi verilmesini sağlıyor, daha hızlı çözümler getiriyor ya da otomotikleştirilmiş hizmetler ile geçmişte daha zor olan işlem akışlarını basitleştirebiliyor.

Aplikasyonun son versiyonunu kullanan Twitter kullanıcıları, @EvernoteHelps, @PizzaHut, @AirbnbHelp, @SpotifyCares, @NortonSupport, @Tesco, @TfLTravelAlerts, @Gov, @WeatherNetwork, ve @AirTailor gibi hsaplarla DM sohbeti başlatabilirler.

Bu özellikleri geliştiren API geliştirici halihazırda beta sürümde mevcut. Geliştiriciler DM’ler için bu türden çözümler üretmek isterse, üye olup başvuru yapabiliyor.