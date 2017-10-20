Twitter’da sonbaharla görsel şölen yaşanıyor

İlkbahar, yaz, sonbahar, kış… Dört mevsimi belirgin bir şekilde yaşıyor ve bünyemizdeki ve doğa üzerindeki etkilerini iyi biliyor olmamızın sebebi, kuşkusuz birçok doğa harikasını da barındıran güzel ülkemizin coğrafi konumu. Türkiye’deki doğanın güzelliği, her mevsimle kendini farklı şekillerde gösteriyor; tabir-i caizse, dillere destan, parmaklara Tweet oluyor. Sonbaharın İstanbul’dan Antalya’ya, Ankara’dan Bolu’ya çeşitli illerimizdeki doğaya etkilerini, Twitter kullanıcıları birbirinden etkileyici görsellerle paylaşıyor. Doğa yavaştan değişir, yollar yapraklarla kaplanırken; Twitter, görsel bir şölene tanık oluyor.

Antalya’da hala yüzenlerin olduğunu, Ankara Sincan’da sonbaharla daha da güzelleşen değirmenleri hatırlatan işte o tweetlerden bazıları: