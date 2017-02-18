Uluslararası CNR Kitap Fuarı başlıyor

CNR EXPO Yeşilköy’de 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımı ile düzenlenecek 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 24 Şubat’ta kitapseverlerle buluşacak. “15 Temmuz” temasıyla gerçekleştirilecek fuarda, 1000’in üzerinde kültürel etkinlik düzenlenecek.



Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğinde, 19 ülkeden 300 yayınevinin katılımı ile organize edilecek 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 24 Şubat-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Okurların merakla beklediği hafta haline dönüşen CNR Kitap Fuarı, Alfa, Martı, Can, Nesil, Doğan Kitap, Timaş, Ephesus, Epsilon, Tübitak, Profil, İnkılab, Beyaz Balina, İz, Kırmızı Kedi, Yeditepe, Ötüken, Yakamoz, Edam, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası Yayınları, Semerkand, Damla, Tezkire, İnsan, Diyanet, Sedir, Pegasus gibi yayınevlerinin katılımı ile yapılacak.

1000’in üzerinde kültür etkinliği

CNR EXPO Yeşilköy’de, şehrin merkezinde metro, metrobüs, marmaray gibi tüm ulaşım araçlarına yakın bir lokasyonda düzenlenmesi nedeni ile kısa bir sürede kitapseverlerin ajandasına girmeyi başaran CNR Kitap Fuarı’nda okuyucuları çeşitli sürprizler bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve KOSGEB tarafından desteklenen fuarda, konferans, kitap tanıtımı, imza günleri, söyleşiler, çocuk etkinlikleri, dinletilerle birlikte 1.000’in üzerinde kültür etkinliği düzenlenecek. Kendisine has tarzı ile dikkat çeken, çizgileriyle insanları düşünmeye sevk eden büyük usta Hasan Aycın, CNR Kitap Fuarı’nın onur konuğu olacak. Söyleşi, sohbet, imza günlerinde sevenleri ile bir araya getirilecek Hasan Aycın’ın birbirinden değerli kitapları ve çizimleri de fuarda sergilenecek.

Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk etmeye hazırlanan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması “15 Temmuz” olacak. Temaya uygun olarak fuarda pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Anadolu Ajansı’nın sponsorluğunda kurulacak 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin CNR Kitap Fuarı’nda yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Fuarda, Türkiye’nin En Uzun Gecesi 15 Temmuz, 15 Temmuz Ruhu Işığında Ayasofya gibi pek çok söyleşi ve paneller düzenlenecek.

400 binin üzerinde ziyaretçi hedefi

Öğretmenler, öğrenciler, yayıncılar, kitabevleri, kütüphaneciler, tercüme büroları, gazeteciler, yazarlar, editörler, yayınevi, yazar telif ajansları ve okurların hedef ziyaretçi olarak belirlendiği CNR Kitap Fuarı, 25 bin metrekare alanda organize edilecek. Geçtiğimiz yıl 383 bin 187 okur tarafından ziyaret edilen fuara, bu yıl 400 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.