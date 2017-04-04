Uluslararası genç liderler ve girişimciler Bodrum’da buluştu

Dünya çapında faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği Liderler Zirvesi önemli konukların katılımıyla Bodrum’da gerçekleşti.

Dünya’nın 114’ü aşkın ülkesinde faaliyet gösteren Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler(JCI) Derneği Bodurm’da Liderler Zirvesi’nde önemli konukları ağırladı. 31 Mart-02 Nisan tarihleri arasında JCI Bodrum şubesinin ev sahipliğinde gerçekleşen “Liderler Zirvesi” farklı alanlardan önemli isimleri genç liderlerle buluşturdu.

Katılımcılar arasında n11.com Pazarlama Müdürü Ömürden Sezgin, Türkiye’nin ilk life style ve moda iletişimi şirketi olan Metin Gürsoy PR&Marketing kurucu ortağı ve Hermes Türkiye Pazarlama Müdürü Metin Gürsoy, JCI 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar gibi isimler yer aldı.

Liderlikte fark yaratanlar

Her yıl olduğu bu yılda bireysel farkındalığı artırarak toplumsal faydaya dönüştürmeye çalışan JCI, Liderler Zirvesi ile birçok farklı konuda katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşattı. Genç girişimciler, kaygı yönetiminden bilinçli liderliğe, imaj yönetiminden dijital dünyada marka yaratmaya, inovasyon ve kurum içi girişimcilikten girişimcilikte fark yaratmaya kadar birçok farklı konuda uzmanları dinleme fırsatı buldu.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gerçekleşen münazara karşılaşmasıyla adaylar birbirine zıt iki fikri ekipleriyle birlikte güçlü argümanlarla savunmaya çalıştı. JCI Türkiye’Nin 22 şubesinden toplam 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen “Liderler Zirvesi” ile ilgili JCI Türkiye 2017 Başkanı Özgür Noyan şunları dile getirdi:

“JCI Türkiye olarak liderlik anlamındaki en etkili zirvelerden birine daha ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bireysel farkındalığı ve kazanımları artırarak toplumsal gelişmeyi hedefleyen JCI, her geçen gün liderlik vasılarını geliştiren ve girişimciliğe adım atan 18-40 yaş arası binlerce genci bünyesinde barındırıyor. Yıl içinde eğitimlerimize devam ederek büyük resmi başarılarla doldurmaya devam edeceğiz.”