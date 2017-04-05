UPS takip teknolojisini geliştiriyor

UPS, hava, deniz ve kara taşımacılığının yanı sıra envanter, satın alma siparişleri ve gümrük giriş detaylarına yönelik yönetim ve takip aracı olan Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini duyurdu.

Flex™ Global View hizmetinde oturum açan UPS tedarik zinciri müşterileri aşağıdaki güncellemelerle karşılaşacak:

Yeni deniz konteyneri gösterge paneli – Deniz konteynerlerine özel görünürlük sağlayan gösterge paneli. Konteyner bilgileri taşıyıcı, yükleme ve boşaltma limanları, gönderici veya alıcıya göre sınıflandırılabilir.

Ayrıntılı Nakliyat Uyarıları – Flex™ Global View, sevkiyat ve gümrük girişleri ile ilgili belirli tedarik zinciri durumları hakkında müşterilere e-posta uyarıları gönderir. Bu uyarılar artık, daha önceden yalnızca sistemde oturum açarak ve bu bilgiyi arayarak erişilebilen sevkiyata özgü daha fazla ayrıntıyı içerecek. Sonuç olarak, müşteriler tedarik zincirlerindeki değişiklikleri e-posta uyarıları yoluyla anında öğrenecek ve hemen yanıt verebilecekler.

Daha iyi gösterge panelleri ve raporlar – Flex™ Global View hizmetinin gösterge panelleri ve raporları, müşterilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenlendi.

UPS Freight Forwarding Başkanı Cindy Miller şunları söyledi: “UPS, müşterilere yönelik bu önemli teknoloji aracının sürekli gelişimine kendini adamıştır. Tedarik zincirinde yaşanan son dakika sürprizlerden kimse hoşlanmaz. İşte bu yüzden Flex™ Global View müşterileri daha iyi bilgilendirmek ve tedarik zincirlerini daha iyi kontrol etmelerini sağlamak için görünürlük düzeyi, raporlar ve uyarılar sunuyor.”

UPS, Flex™ Global View hizmetinin geliştirilen özelliklerini 2017 yılı boyunca hayata geçiriyor olacak. Flex Global View hakkında daha fazla bilgi için http://www.ups-scs.com/tools/fgv/index.html adresini ziyaret edin.