Üretimde dijital dönüşüm için hızlı iletişim şart

Sanayi 4.0 sürecinde Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı’nın “Üretimde Dijital Dönüşüm Paneli”nde, CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak yer aldı. Kişiselleştirilmiş üretim imkanı sunan dijital fabrikalarda endüstriyel haberleşme hızının çok yüksek olması gerektiğini vurgulayan Bizel, yeni nesil kontrol ve iletişim teknolojisi CC-Link’e dikkat çekti.

CC-Link’in verimli fabrika otomasyonu için hem kontrol hem de bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işlediğini belirten Bizel, bu sayede fabrikalardaki robotlar dahil tüm üretim hattının saniyede bir Gigabit hızla haberleşebildiğini söyledi. Geleneksel endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link ile Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmenin çok daha kolay olacağını vurgulayan Bizel, dünyaca ünlü otomotiv fabrikalarında kullanılan CC-Link uygulamalarını anlattı.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen 34. Ulusal Bilişim Kurultayı, “Bilişimle Gelişim, Türkiye’de Dijital Dönüşüm” temasıyla, Sanayi 4.0 evresinde Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak güncel gelişmelere ışık tuttu. Sheraton Ankara Hotel & Convention Center’da 20-21 Aralık tarihlerinde, kamu ve özel sektör profesyonelleri, sanayici ve iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte CLPA (CC-Link Partner Association) Ülke Müdürü Tolga Bizel, “Üretimde Dijital Dönüşüm” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Sanayi 4.0 ihtiyaçlarının desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşme platformu CC-Link (Control&Communication Link) hakkında bilgi aktaran Tolga Bizel, dünyanın önde gelen otomotiv fabrikalarındaki CC-Link uygulamalarından örnekler verdi.

Tüketicilerin taleplerinin 90’lı yılların başından itibaren kişiselleştirilmiş ürünlere doğru kaymasının Sanayi 4.0 dönemine geçiş aşamasında önemli rol oynadığını belirten Tolga Bizel, sözlerine şöyle devam etti; “Geçmişte arz-talep dengesinde yaşanan monolog süreç içinde bir ürün veya hizmet üretiliyor ve bunun tüketici tarafından alınması bekleniyordu. Bugün ise bireylerin kendi beklentilerine uygun ürün ve hizmet seçme eğilimleri nedeniyle talepler farklılık gösteriyor. Dolayısıyla bu yeni endüstri evresinde sanayicilerin rekabette avantaj sağlayabilmesi için kişisel tercihlere hızla yanıt verebilen verimli üretim bantlarını kurmaları gerekiyor.”

Fabrikalar en kısa sürede dijital dönüşümlerini başlatmalı

Sanayicilerin, kişiselleştirilmiş tüketici taleplerine cevap verebilmek için dijital dönüşümü planlamalarının önemini vurgulayan Bizel, şöyle konuştu; “Sanayi 4.0 evresi ile akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Üretim süreçlerindeki büyük veri miktarı hızla artıyor ve artan iletişim verilerinin ise güvenilir bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Geniş hacimli veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilerek süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesine olanak sağlıyor. İşte bu noktada devreye, CC-Link olarak adlandırılan kontrol ve iletişim linki giriyor. Etkili bir fabrika ve proses otomasyonu sağlamak üzere hem kontrol hem de bilgi amaçlı verileri yüksek hızlı olarak işleyen CC-Link, şu anda fiilen en yüksek bant genişliğine sahip ve gigabit hızlarında çalışan tek açık endüstriyel ethernet ağı olarak öne çıkıyor.

Genel olarak saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan CC-Link, saniyede bir Gigabit ile haberleşme imkanı sunuyor. Dolayısıyla bu teknoloji, şimdi ve gelecekte Sanayi 4.0’ın ihtiyaçlarının desteklenmesi için büyük potansiyele sahip. Açık endüstriyel ethernet ağı CC-Link, saha cihazlarından kontrolörlere çok hızlı iletişim sağlayarak üretim tesisinin tamamında maksimum verimliliğe imkan tanıyor.”

Milisaniyeler içinde haberleşmek gerekiyor

Fabrikaların bazı bölümlerinde milisaniyeler içinde haberleşmek gerektiğini belirten Bizel, CC-Link gibi bir altyapısı olmayan üretim tesislerinin sürekli değişen ve kişiselleşen taleplere hızlı yanıt vermelerinin zorlaştığını vurguladı. Bu teknolojinin, farklı üreticilere ait cihazların genel bir ağ üzerinde serbestçe iletişim kurabilmesini sağlayacak kapasiteye de sahip olduğunun altını çizen Bizel, bugün dünya genelindeki yüzlerce otomasyon ekipmanı üreticisinin sunduğu 1.500’den fazla sertifikalı CC-Link uyumlu ürün bulunduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü otomotiv fabrikalarında tercih ediliyor

Gıda, ilaç, beyaz eşya, bina otomasyonu gibi pek çok farklı sektörde makine ve proses kontrolü için ideal çözümler sunan CC-Link teknolojisinin otomotiv sektöründe de yoğun olarak tercih edildiğini aktaran Bizel, dünyanın önde gelen otomotiv fabrikalarında üretimde rekabet gücünü artıran uygulamalardan bahsetti. ABD’nin Michigan eyaletinde, Ford Mustang ve Mazda 6’nın üretildiği AutoAlliance tesisinde CC-Link ağından yoğun bir şekilde faydalanıldığını belirten Bizel, süreci şöyle tanımladı; “CC-Link sayesinde yeni hatların kurulumunda ve devreye alınmasında yakalanan hız, daha önce kullanılan diğer ağlı sistemlere kıyasla kayda değer ölçüde tasarruf edilmesini sağlıyor. Üstün güvenilirliğe sahip CC-Link teknolojisi, üretim tesisinin verimliliğini artırıyor.”

Honda Motor’un Japonya Saitama’da yer alan ana fabrikası Yorii’de araç gövdesi montaj hattı için CC-Link IE ağını tercih ettiğini belirten Bizel, “Üretim yönetimi bilgileri ve güvenlik sinyalleri dahil olmak üzere fabrika otomasyon cihazlarından kontrol sinyalleri için birleşik ağ dahilinde iletişime imkan tanıyan ethernet temelli CC-Link IE ağını tercih eden Honda, bu sayede Yorii Fabrikası’nın üretim ve operasyon yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırıyor” diye konuştu.

Hyundai Kia Otomotiv Grubu’nun ticari binek araçlarının üretiminin yapıldığı özel montaj tesislerinden Kwangju fabrikasında da CC-Link teknolojisinin kullanıldığını söyleyen Bizel, Beijing Hyundai Motor Company’nin üretim hattında istikrarı arttırmak, sorunları hızla gidermek, basit ve kolay kullanılabilir bir kontrol sistemi uygulamak için CC-Link ağını kullandığını ifade etti.