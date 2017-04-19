Uzaktan çalışma beyin göçünü azaltacak

Teknolojinin geldiği noktada artık çalışanları işe giriş ve çıkış saatleriyle ölçmek her geçen gün anlamsızlaşıyor. Daha anlamlı veriye daha hızlı ulaşmanın binlerce farklı yolu var. Bu yolları geliştirip farklı kademeler için sınayan şirketler artık çalışanlarının uzaktan ne kadar verimli çalışabildiklerini, ne kadar çıktı ürettiklerini ölçebiliyorlar. Veriye dayanmayan performans notları artık tarih oluyor.

Uzaktan çalışma sistem ve yöntemlerinin gelişmesi Türkiye için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle yazılım geliştirme, destek, finans/muhasebe ve pazarlama alanlarında öne çıkan bu teknolojiler Türkiye’nin kabiliyetli insanlarının beyin göçü ile yurtdışına çıkmadan kendi ülkelerinde çalışabilmelerine olanak sağlıyor. Bu da hem kalifiye insan gücünün hem de yaratılan katma değerin ülke içerisinde kalmasına yardım ediyor.

Dünya üzerinde uygulanan yeni metodlar o kadar iyi çalışıyor ki Amerika’nın yanısıra Türkiye’den de bazı şirketler bu metodları kullanarak daha az insanla daha çok sonuç üretme hedefine erişebiliyor ve hedeflerini geliştirmek için de her geçen gün yeni sistemler, modeller geliştirmeye çalışıyorlar. Özellikle yeni jenerasyonların iş hayatına girmeye başlamasıyla geleneksel çalışma sisteminin esneyeceğine hatta çökeceğini düşünen öncüler şimdiden bu konu hakkında ciddi adımlar atmaya başladılar.

Kendini dünya üzerinde uzaktan çalışma kültürünü ve teknolojilerini geliştirmeye adayan Crossover markası zamandan ve mekandan bağımsız olarak dünya üzerindeki dahi yetenekleri bularak, kendi ülkelerinden ayırmadan, belirli bir zaman mesaisi harcayarak farklı ülkelerdeki firmalara çalışmalarına ve kendi ülkelerinde kazanabilecekleri gelirden çok daha fazlasını kazanmasına imkan sağlıyor.

Konu hakkında görüşlerini belirten Crossover Türkiye Genel Müdürü Sinan Ata, “Ülkemizde 70’den fazla profesyonel tam zamanlı olarak Amerikan şirketlerinde çalışıyor ve uzaktan çıktı üretiyorlar. Ben de o çalışanlardan biriyim. Tüm mülakat süreçlerini uzaktan gerçekleştirerek kadrosu içerisine girdiğim Croosover’a kimi zaman bir kafeden kimi zaman köyümden kimi zamanda çocuğumla oynarken hizmet veriyorum ve uzun yıllar tam zamanlı olarak çeşitli firmalarda çalışmış biri olarak inanıyorum ki bu şekilde çok daha verimliyim, çok daha mutluyum. Çalışanlarımızla, adaylarımızla ya da bizden bu hizmeti almak isteyen yerli firmalar ile konuşurken de hep kendimden örnek vererek konuyu anlatıyorum.” dedi.