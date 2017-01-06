Peggy Whitson uzay yürüyüşü rekoru kıracak

ABD’li astronot Peggy Whitson “Uzay’da yürüyen en yaşlı kadın” unvanını almaya hazırlanıyor.

56 yaşındaki astronot, geçtiğimiz Kasım ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “Uzay’daki en yaşlı kadın” unvanını almıştı. Bugün 2017’nin ilk Uzay yürüyüşünü yapacak olan Peggy Whitson, bunu yapan en yaşlı insan olacak.

56 yaşındaki Whitson ve 49 yaşındaki Shane Kimbrough, Uzay İstasyonu’ndaki 6 aylık görev sürelerinin bir parçası olarak güç ünitelerinin bakımını gerçekleştirecek. Bu planlı bakım çalışması kapsamında astronotlar güç ünitesine güneş enerjisinin depolanması için yeni lityum piller ekleyecek.

TSİ ile saat 3’te başlayacak olan çalışmalar yaklaşık 6.5 saat sürecek. Bir sonraki çalışma ise 13 Ocak’ta gerçekleşecek ve astronotlar başladıkları işi bitirecek. AP’ye verdiği bir röportajda Uzay deneyimlerini anlatan Peggy Whitson, 2008 yılına kıyasla son görevinde yerçekimsiz ortama daha kolay alıştığını söyledi. Uzay’da olmayı sevdiğini söyleyen Whitson, bu sayede bebekler gibi uyuduğunu, yatağında yatarken canının hiç yanmadığını ve bu sayede deliksiz bir uyku elde ettiğini de açıklamıştı.