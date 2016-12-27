Uzayın derinliklerini gözlemleyin

Teleskop, mikroskop ve dürbünleriyle dünyada ün salmış Celestron’un Inspire 80 AZ teleskopu, sizi uzayın derinliklerine götürüyor. Giriş seviyesindeki teleskop, hızlı kurulumu sayesinde pratiklik kazanırken, uzak mesafe odağıyla doğanın çarpıcı dünyasına çok yakından şahit olabilirsiniz.

Gökyüzünün bilinmeyenleri ve görünmeyenleri büyüleyici bir merak uyandırıyor. Gökbilimin çıplak gözle görünmeyen cisimlerine tanıklık edeceğiniz Celestron Inspire 80 AZ teleskobu, bu işe yeni merak salanların öncelikli tercihi olacak. Giriş seviyesindeki teleskop bu sınıftaki teleskoplarda görülmeyen özelliklere sahip. Uzun netleme mesafesine sahip teleskop katlanabilir aksesuar tepsisi ile pratiklik kazanıyor.

Celestron Inspire AZ teleskopa entegre akıllı telefon adaptörü, gözlemlerini fotoğrafa aktarmak isteyen astro fotoğrafçılara ayrı bir avantaj sağlıyor. Celestron Inspire AZ teleskop, asimetrik tasarımıyla hafif ve dengeli bir duruş kazanıyor. Karasal veya astronomik, gündüz veya gece gözlemleri için doğru görüntü sağlayan teleskop, gökyüzü gözlemciliğinin yanı sıra tabiatın güzelliklerini de yakından izlemenize olanak sağlıyor.

Inspire 80 AZ Teknik Özellikleri;

Optik Tasarım :Refractor

Açıklık – Mercek Çap :80 mm (3.15 in)

Odak Uzaklığı (mm) :900 mm (35 in)

Göz Merceği 1 (mm) :20 mm (0.79 in)

Göz Merceği 2 (mm) :10 mm (0.39 in)

Büyütme 2 :90x

Bulucu Dürbün :StarPointer Pro

Yıldız Diyagonal :1.25 Erect Image Diagonal

En yüksek kullanılabilir büyütme :189x

En düşük kullanılabilir büyütme :11x

Çözünürlük (Rayleigh) :1.74 Yay Saniye

Çözünürlük (Dawes) :1.45 Yay Saniye



Celestron Inspire 80 AZ satış fiyatı 1.499 TL.