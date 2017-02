Vainglory dünyanın en iyi e-spor organizasyonlarını ağırlıyor

Dünyanın önde gelen mobil e-sporu Vainglory’nin yaratıcıları, dünyanın en büyük e-spor şirketlerini – Fnatic, Echo Fox, NRG, Rogue ve Immortals – oyunda profesyonel rekabet için ağırlıyor.

Her takım, Mart’ta başlayacak Vainglory Bahar Sezonu’nda yer alacak. Bu takımlar, TSM, Cloud9, G2 Esports, SK Gaming, Team Secret, Mousesports ve DetonatioN Gaming olmak üzere Vainglory sahnesine dahil oldular. Aralık’ta gerçekleşecek Vainglory Dünya Şampiyonası’nda zirveye ulaşmak için yarışacaklar.

Bu profesyonel organizasyonların, Vainglory sahnesine girişini kutlamak için Super Evil, 5 takımı da 26 Şubat’ta “Run The Gauntlet” isimli sezon öncesi turnuvasına davet etti. Bu turnuva twitch.tv/vainglory adresinden canlı olarak yayınlanacak.

2004’ten bu yana Londra merkezli Fnatic’in, dünya çapında League of Legends, CounterStrike, Dota 2, Overwatch, Heroes of the Storm gibi popüler oyunlarda yer aldığını biliyorduk. Şimdi ise Fnatic, ilk mobil e-spor olan Vainglory’de de varlığını gösteren bir organizasyon olacak.

En hızlı büyüyen e-spor şirketlerinden Echo Fox, şimdiden 2017’ye iyi bir başlangıç yaptı. Kuzey Amerika League of Legends Şampiyona Serisi ve Kuzey Amerika League of Legends Şampiyona Bahar Serisinde yarışan bir takımı olan Echo Fox, şu an Vainglory ile mobil e-spora adım atıyor.

Los Angeles merkezli, şu an dünyada Kuzey Amerika Rocket League’de ve Smite’da dünya birincisi olan NRG takımı da Vainglory takımını duyurdu. Nispeten yeni olan Rogue takımı, Vainglory sahnesine girmeden önce Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty ve son zamanlarda H1Z1 ile biliniyor. Rogue takımı başarıyla Overwatch için şu ana kadar yapılmış en büyük ödül havuzuna sahip olan turnuvayı kazanarak, ödülü eve götürmeyi başarmıştı.

Immortals takımı, Vainglory sahnesine Hammers Velocity takımından 3 oyuncuyu bünyesine katarak girdi. Bunlar Kuzey Amerika’nın Bahar Şampiyonları ve Dünya Yarı Finalistleri.

“Bu takımlar e-spor’un yüksek profilli takımları.” dedi Super Evil Megacorp CEO’su Kristian Segerstrale, “Onları barındırmak Vainglory’nin sadece geçen seneye göre ne kadar büyüdüğünü değil, ayrıca mobil e-spora odaklı birtakım çıkarmaları, bize 2017 sezonunun ne kadar sert ve çekişmeli geçeceğinin de bir göstergesi. Bu takımlar spor ve eğlence sahnesinde saygı duyulan kişilerin takımları ve bu katılan herkes için muazzam bir fırsat.”

Vainglory, aktif oyuncular, e-spor izlenmeleri bakımından 2016’da inanılmaz bir büyüme gösterdi. Vainglory, android’de aktif oyuncu sayısını 3’e katladı ve yayın platformlarında 450 milyon dakikadan daha fazla yarışma izlendi. İlk Dünya Şampiyonası Turnuvasını, efsanevi TCL Çin Theatre’da, Hollywood’da düzenledi. Bu turnuva 25.000 eşzamanlı izleyici topladı. Vainglory mobil oyunlar için kısa zamanlı, tek kişilik oyunlardan, paylaşılan deneyimlere, e-spora doğru bir yol kazıyor.

Vainglory’nin 2017 takvimi bugün açıklandı. Bahar sezonu Mart’ta, Yaz sezonu Haziran’da ve Sonbahar Sezonu Eylül’de başlayacak. Aralık’ta Dünya Şampiyonasından sonra Kış offsezon ile devam edecek. Daha çok ayrıntı için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.