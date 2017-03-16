Vatandaş şehrinde söz sahibi oluyor

Akıllı şehirleri hayata geçirirken vatandaşların da görüşlerinin alınması hedefiyle Vodafone tarafından hayata geçirilen ve www.sehirsizin.com adresi üzerinden hizmete sunulan Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehirler Online Platformu” yoğun ilgi gördü. En çok talep alan ilk beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, izmir, Antalya ve Bursa olurken; talepler ulaşım, enerji, çevre konularında yoğunlaştı.

Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone Türkiye tarafından akıllı şehirleri hayata geçirirken şehir sakinlerinin de görüşlerinin alınması hedefiyle www.sehirsizin.com adresi üzerinden hizmete sunulan Türkiye’nin ilk “Akıllı Şehirler Online Platformu” Türkiye’nin her yerinden yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar ve belediye arasındaki iletişimi artırmak ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerinin sistemli bir şekilde takip edilmesini sağlamak amacıyla, Deloitte Türkiye ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın destekleriyle hayata geçirilen platforma bir ay içinde 750’den fazla fikir ve talep iletildi.

Türkiye’de Akıllı Şehir Hareketi Vodafone’la başlıyor

Türkiye’de ilk defa tüm şehirler için üretilen fikirlerin tek bir platformda yer aldığı “Akıllı Şehirler Online Platformu”na en çok talep ve öneri %35’ilk oranla İstanbul’dan geldi. Vatandaşların en çok paylaşım yaptıkları alanların başında %33’le ulaşım gelirken, enerji ile ilgili talepler %29, çevre ve yaşam kategorisindeki talepler ise %15’lik pay aldı. Türkiye’nin 64 şehrinden aktif olarak kullanılan platforma büyükşehirlerden erişim %93 seviyesinde gerçekleşti. En çok talep ileten şehirlerde İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti.

Vatandaşların kendi şehirleri için ürettikleri fikirlerin TBV uzmanları tarafından değerlendirilerek ilgili belediyelere iletildiği platform kanalıyla belediyeler de kent sakinlerinin talep ve istekleriyle ilgili fikir alabiliyor. Herkesin erişimine açık ve ücretsiz olan “Akıllı Şehirler Online Platformu”na üye olan kullanıcılar, yaşadıkları şehri seçtikten sonra anketlere katılabiliyor, fikirlerini paylaşıp sunulan fikirleri değerlendirebiliyor ya da yorum yapabiliyor. İncelendikten sonra uzmanlara ve ilgili kurumlara yönlendirilen sorunlar ve çözüm önerileri arasından başarılı bulunanlar da ödüllendiriliyor.

Vodafone dünyadaki global teknoloji bilgisi ve tecrübesi ile bu teknolojilerin hayata geçirilmesi için belediyeler ile işbirliği yapmaya ve bu teknolojileri hayata geçirmeye hazır, ilk olarak Bursa’da IoT ile hafriyat kamyonları takibi İzmir’de M2M ile kavşak yönetimi gibi örnekleri hayata geçirdi. Sistem entegrasyonu sağlayarak akıllı şehirleşmenin odağında yer alan Vodafone, Türkiye’nin tüm şehirlerini iş ortakları ile beraber Akıllı Şehir’e dönüştürmeyi hedefliyor.

Kızıldağ: “Vatandaş yaşadığı şehir hakkında söz sahibi olmak istiyor”

Platform ile akıllı şehirleşme konusunda tüm tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ; “Vodafone olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için olduğu kadar, bireylere doğrudan hizmet ulaştıran başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kuruluşları için de kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, şehirlerde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştıracak ve hayat kalitesini yükseltecek teknolojik çözümler üretiyoruz. Akıllı şehirleşme yolunda, vatandaş ile belediyeyi en hızlı şekilde buluşturmak ve süreci hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz ‘Akıllı Şehirler Online Platformu’nun henüz bir ayını doldurmadan gördüğü yoğun ilgi, insanların şehirleri hakkında ne kadar söz sahibi olmak istediğini göstermesi açısından da son derece önemli. Vodafone teknoloji çözümleriyle vatandaşın akıllı şehir talepleri birleşiyor ve Türkiye’nin akıllı şehirleri hayata geçiyor” dedi.