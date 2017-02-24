Veri bilimciler Data Scientist Meetup’ta buluştu

Sabancı Üniversitesi ve SAS, veri bilimi alanında çalışan farklı sektör ve uzmanlık seviyelerinden kişileri Data Scientist Meetup etkinliğinde bir araya getirdi.



Veri biliminin bugünü ve yarını hakkında fikir alışverişi yapma ve bu alanda çalışan kişilerle tanışma olanağı sunan Data Scientist Meetup etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte, Hepsiburada.com Chief Data Scientist unvanıyla görev alan İsmail Parsa ve Sabancı Üniversitesi Büyük Veri Davranışsal Analiz, Görselleştirme Laboratuvarı Direktörü Prof. Burçin Bozkaya ve SAS’ta analitik danışmanlık yapan Tuba İslam konuşmacı oldular. Etkinlikte, veri biliminin bugünü ve yarını hakkında fikir alışverişinde bulunma ve bu alanda çalışan kişilerle tanışma olanağı sunuldu.

Etkinlikte, uzun yıllar ABD’de, aralarında Amazon ve Microsoft’un da olduğu önemli şirketlerde tecrübe sahibi olan ve bugün Hepsiburada.com’da Chief Data Scientist olarak görev alan İsmail Parsa, deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. İsmail Parsa katılımcılara üniversite eğitiminden sonra mutlaka bir yüksek lisans derecesi almalarıni fakat bu geciste bir iki sene tecrube edinmeleri tavsiyesinde bulundu. Konuşmasında hem müşteri tarafında hem de danışman tarafında çalışmanın, problemlere genic aci ile bakabilmekteki önemine değindi. Müşteri segmentasyonunun önemine ve modelleme asamalarindaki fark yaratan safhalara vurgu yapan Parsa, “Modelinizin başarısını ölçemezseniz sınırlı kalırsınız” dedi.

Burçin Bozkaya SAS’ın analitik sponsoru olduğu ve MIT iş ortaklığıyla kurulan Sabancı Üniversitesi Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Laboratuvarın en önemli amaçlarından birinin, endüstriyel yönden çalışmalara ek olarak üniversitenin de araştırma çalışmaları ile dahil olarak endüstriyi desteklemek olduğunu belirtti. Konulara hem mühendislik hem de iş bakış açısıyla yaklaştıklarını belirten Bozkaya, tahminlerde yüzde 95 ve üstü oranlarda başarı sağladıklarını ifade etti.

Katılımcılara tavsiyelerde bulunan Burçin Bozkaya, “Veriyle her türlü analizi yapmaktan korkmayan ve buna iştah duyan bir yapınız olmalı. Bilgisayar ve programcılık konularına merakınız olmalı. İstatistik temeli olmadan ilerleme sağlamak zor olur. İş problemleri ile ilgili bakış açınız da çok önemli. Büyük veri katma değer sağlamada kullanılmalı” dedi.

Tuba İslam ise SAS’ın veri bilimi alanında dünyada ve Türkiye’de pekçok girişimi desteklediğinden ve destekleyeceğinden bahsetti. Tuba İslam, “Çok farklı disiplinlerden gelen genç arkadaşlarımız veri bilimi alanında kariyer yapmak isteyebiliyor. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bizim SAS olarak bu alana desteğimiz ve yatırımımız devam edecek.” dedi.