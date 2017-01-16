Veri bilimciler, Sabancı’da buluşuyor

SAS ve Sabancı Üniversitesi, veri bilimi alanında çalışan farklı sektör ve uzmanlık seviyelerinden kişileri 17 Şubat’ta gerçekleştirilecek olan “Data Scientist Meet Up” etkinliğinde bir araya getiriyor. Veri biliminin bugünü ve yarını hakkında fikir alışverişi yapma ve bu alanda çalışan kişilerle tanışma olanağı sunan etkinlikte, Hepsiburada.com’da Chief Data Scientist unvanıyla görev alan İsmail Parsa konuk konuşmacı olarak tecrübelerini paylaşacak.



İstatistik, matematik, optimizasyon, bilgisayar bilimleri, veri madenciliği, makine öğrenimi, yazılım programcılığı ve veri görselleştirme gibi birçok farklı alanı bir araya getiren veri biliminin iş ve BT liderleri arasında oldukça sıcak bir gündem maddesi olmasıyla birlikte, bu alanda uzmanlık da geleceğin mesleklerinden biri olarak görülüyor.

Veri analitiğinde dünya lideri olan SAS, Sabancı Üniversitesi’yle birlikte düzenledikleri “Data Scientist Meet Up” etkinliğinde veri bilimi alanında çalışan farklı sektör ve uzmanlık seviyelerinden kişileri bir araya getirecek. 17 Şubat’ta, Sabancı Üniversitesi’nin Karaköy, Minerva Palas’taki yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, veri biliminin bugünü ve yarını hakkında fikir alışverişinde bulunma ve bu alanda çalışan kişilerle tanışma olanağı sunulacak.

Etkinlikte, uzun yıllar ABD’de, aralarında Amazon’un da olduğu önemli şirketlerde tecrübe sahibi olan ve bugün Hepsiburada.com’da Chief Data Scientist olarak görev alan İsmail Parsa, konuk konuşmacı olarak katılımcılarla tecrübelerini paylaşacak. Katılımcılar ayrıca, SAS’ın analitik sponsoru olduğu ve MIT iş ortaklığıyla kurulan Sabancı Üniversitesi Behavioral Analytics & Visualization Lab’ın çalışmaları hakkında da bilgi edinme fırsatı bulacak.

Etkinliğe kayıt olmak isteyenler aşağıdaki adresi ziyaret ederek ilgili formu doldurabilir:

http://www.sas.com/tr_tr/events/17/analytics-roadshow-meetup.html