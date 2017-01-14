Veri depolama pazarı yüzde 20 büyüyecek

Bağımsız araştırma kuruluşu Technavio’nun araştırmalarına göre, veri depolama pazarı 2020 yılına kadar yüzde 20 büyüyecek. İşletmelerin en önemli sermayeleri olan veri, her geçen gün artıyor. Bu sermayeyi doğru ve ihtiyaca uygun şekilde depolamayı planlayan şirketler, en yenilikçi çözümleri tercih ediyor. Kurumlara katma değer, bireylere kolaylık sunan Synology, güvenli veri depolama ürünleriyle hayatı kolaylaştırıyor.

İşletmeler, sürekli artan ve en değerli varlıkları olan verilerini uygun çözümlerle depolamanın yollarını arıyor. Güvenli, bulut destekli ve kullanımı kolay depolama çözümleri, kurumların rekabet ortamında avantaj elde etmelerini sağlıyor. Veriye kesintisiz ve kolay şekilde erişen şirketler, hızlı kararlar alarak iş süreçlerinde yüksek performans elde ediyor. Güçlü Ar-Ge yapısıyla yenilikçi ürünleri kullanıcılarının hizmetine sunan Synology, kurumların en değerli sermayelerinden azami seviyede yararlanabilmelerini mümkün kılıyor. Yeni ürünü DiskStation DS3617xs’i kullanıma süren Synology, yüksek performanslı ve güvenli veri depolamaya ve paylaşmaya imkân tanıyor.

Kolayca erişin, güvenlikten ödün vermeyin

Synology, 12 yuvalı 36 sürücüye kadar artırılabilir yeni DiskStation DS3617xs ürününü kullanıma sunuyor. DS3617xs, 2,358 MB/s’lık yüksek okuma ve yazma performansı sağlıyor. Ürün, üzerinde çift çekirdekli Intel Xeon-D 2.2 GHz’lık işlemciyi barındırıyor. 2.7 GHz’lık işlemci hızına ulaşabilen ürün, 10 GbE bağlantı toplama ve etkin RAID 5 yapılandırmasıyla 2.358 MB/sn’lik ardışık işlem yapabilme, 406,760 IOPS okuma hızı ile güçlü bir performans sunuyor.

Verilerinize her yerden erişin, işiniz aksamasın

Veriye her zaman ve her yerden kolayca erişmenin önemine değinen Synology Türkiye Ürün Müdürü Volkan Yiğit, “Dijital çağda verilerin değerine paha biçilemiyor. Şirketlerin ortak beklentisi, veriye kesintisiz ve kolay şekilde erişmek, güvenli şekilde depolamak, yedeklemek ve korumak. Kişisel verilerin gizliliği ise çok hassas bir konu. İhtiyaçlara özel en uygun çözümleri sunarak şirketlerin kendi işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Veri depolama alanındaki yenilikçi ürünlerimiz ile deneyimlerimizi kullanıcılarımıza aktararak katma değer sunuyoruz. DS3617xs’in RAM kapasitesi iki kat artırılarak 16 GB’a çıkartıldı, 48 GB’a kadar yükseltilebilir şekilde dizayn edildi.” dedi.

Yüksek kapasiteli ve ödüllü çözüm

DS3617xs, işletmelerin yüksek veri kapasitelerini karşılayabilmek için geliştirilen bir ürün. DS3617xs, bir veya iki adet özelDX1215genişletme ünitesine bağlanabilme özelliği sayesinde depolama kapasitesini 36 sürücüye kadar genişletmeye olanak sağlıyor. Ayrıca ürün, VMware, Citrix, Hyper-V ve OpenStack gibi sanallaştırma ortamları için kesintisiz depolama çözümü sağlıyor. İşyerinde daha iyi üretkenlik sağlamak için çeşitli uygulamalar sunan ve ağa bağlı depolama aygıtları için en gelişmiş sezgisel işletim sistemi olan DiskStation Manager (DSM) ile çalışan DS3617xs, NAS deneyimini farklı boyuta taşıyor. Synology, orta sınıf NAS sistemleri için “10. Tech Target Quality Awards” anketinde en yüksek genel sıralamayı kazanırken, beş yıl boyunca “PC Mag Business Choice” ödülüne layık görüldü.