Veri ekonomisi çağında bilgi güvenliğini geliştirmenin püf noktaları

Veri ekonomisi çağında veriye daha büyük oranda bağlılık elbette veri güvenliği ihlali, özellikle de müşterilerin veya ortakların kendilerine özgü tanımlayıcı bilgilerinin ifşa edilmesi durumunda daha büyük risk anlamına geliyor. Citrix, bu noktada 8 konuya dair IT sektörünü uyarıyor.

‘Verinin petrol değeri kazandığı’ bir çağda yaşıyoruz. Bu çağda müşteri davranış ve eğilimleri, ürün kullanımı veya hareket şablonlarıyla bağlantılı verilerin büyük çapta işlenmesi tüm firmalar için gitgide daha büyük önem teşkil edecek. Bu firmalar arasında otomobil imalatçısı, tüketim malları üreticisi, akıllı aygıt satıcısı veya herhangi bir hizmet sağlayıcı gösterilebilir.

Maalesef, bu yeni veri ekonomisinin yolunu açan dijital dönüşüm öyle hızlı ilerliyor ki BT kuruluşlarının bilgi güveliği savunmalarını güncel tutmakta zorluk çektiği zamanlar olabiliyor. Bu yüzden hangi endüstride olursa olsun tüm firmaların bilgi güvenliği süreçleri, görevleri ve araçlarına daha yakından bakması gerekiyor. Aksi takdirde veriyle bağlantılı risklerin artması kaçınılmaz. Bunlar ise kolaylıkla fikri mülkiyetin sızdırılması, müşteri memnuniyetsizliği, uyumluluk ihlali, itibar zedelenmesi ve maddi hasara yol açabilir.

Citrix’e göre, bilgi güvenliğini iyileştirmek için kuruluşların ihtiyacı olan şeyler ve püf noktalar şunlar;