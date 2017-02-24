Vestel gençlere kapı açacak

Vestel, genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak yepyeni bir proje başlattı. Bu proje kapsamında Türkiye genelinde üniversite öğrencilerinin katılacağı bir yarışma organize eden Vestel, Türkiye’nin akıllısı Venus’ü bugün olduğu noktadan daha ileriye götürmek için gençlere “Gelin Venus’ü beraber geliştirelim” diyor.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, genç fikirlere ve yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak üniversite öğrencileri arasında “Venus’ünü Tasarla” adlı bir yarışma düzenliyor. Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus’ü genç beyinlerin katkısıyla daha da iyileştirme amacıyla başlatılan yarışmada Vestel gençlerle birlikte donanım, yazılım, mobil aksesuar alanlarında geliştirmeler yapmayı hedefliyor. Maksimum 5 kişilik gruplar halinde yarışmaya katılacak öğrenciler, 3 farklı aşamada yarışacak. Yarışmada birinci olan gruba 15 bin TL, ikinci olan gruba 10 bin TL ve üçüncü olan gruba 5 bin TL ödül verilecek. Para ödülünün yanı sıra birinci grup Vestel’de proje bazlı çalışma fırsatı da elde edecek.

Turan Erdoğan: “Vestel tecrübesi ile öğrencilerimizi iş hayatına hazırlıyoruz.”

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, ‘Venus’ünü Tasarla’ yarışması ile yenilikçi bakış açısına sahip, heyecanlı, değişime açık, teknolojiye ilgi duyan ve yeni trendleri yakından takip eden genç yetenekleri şirket bünyesine kazandırmak istediklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Türkiye’nin teknoloji devi olarak; faaliyet gösterdiğimiz alanlarla sınırlı kalmıyor, insana yatırımı en büyük önceliğimiz olarak görüyoruz. Bugün dünyanın 153 ülkesine teknolojimizi ulaştırıyoruz. Sektörümüzde bugüne kadar birçok ilki Vestel başardı. Bu ilklerden biri olan, Türkiye’nin ilk yerli akıllı telefonu Venus’ü bundan üç yıl önce Türkiye için ürettik. Şimdi hayata geçirdiğimiz bu proje ile Venus’ü Türk gençleri ile beraber geliştireceğiz. Ülkemizin parlak zekâlarını bugün yurtdışındaki birçok projede görüyoruz. Şimdi bu yeteneklerini kendi ülkeleri için kullanmalarını istiyoruz.

Bu farklı ve hepimiz için ufuk açıcı deneyimi hem Türkiye’nin hem de şirketimizin geleceği olan gençlerle paylaşmak bize gurur veriyor. Gençlerimiz bu proje boyunca Vestel gibi Ar-Ge ve inovasyon konusunda önemli ödüller alarak başarısını kanıtlamış bir şirkette deneyim kazanacaklar. Vestel’in deneyimli çalışanları ile paylaşımlarda bulunup, süreçlere hâkim olacaklar. Yürüttüğümüz yetenek avı ve eğitimlerle sadece Vestel’e değil sektöre yeni bir soluk getirecek, kariyerinde başarı hikâyesi yazacak gençler yetiştiriyoruz.” Dedi.

Vestel, yarışmaya katılanlara kapılarını açacak

Üç farklı aşamada ilerleyecek yarışmanın ilk aşamasında öğrencilerden fikirlerinin ne işe yarayacağını, Venus’e nasıl entegre olacağını, insanların hayatlarına nasıl bir fayda sağlayacağını, ikinci ve final aşamasında ise projelerinin geliştirilmiş halleri istenecek. 13 Mayıs 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı yarışmanın ilk 20’ye kalan talihlileri 31 Mayıs 2017’de duyurulacak. İlk aşamayı geçen 20 proje için Vestel’in ürün yönetimi, Ar-Ge ve Vestek ekipleri destek verip, www.venusunutasarla.com adresinden süreç boyunca yarışmacıların sorularını yanıtlayacak. Ayrıca bu aşamayı geçen 20 projeden ikişer öğrenci Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de ağırlanacak. Bu aşamada yarışmacılar Vestel’in ilk aşamadan son aşamaya kadar sunduğu örnek proje dokümanını kendi projeleri doğrultusunda doldurup, en geç 22 Eylül 2017’ye kadar sisteme yükleyecek. Vestel bünyesindeki İK, teknik ve pazarlama ekiplerinin yapacağı eleme doğrultusunda sona kalan 10 proje 13 Ekim 2017 tarihinde duyurulacak. Tüm süreç boyunca öğrencilerin yanında olacak Vestel son aşamada da onları yalnız bırakmayıp, 21 Ekim 2017’de son 10 projenin sahibi öğrencilere sunum teknikleri eğitimi verecek. Finale kalan öğrenciler projelerinin son hallerini en geç 26 Ekim 2017 tarihinde sisteme yükleyecek.

Projeler yapılabilirlik, uygulanabilirlik, anlamlı tüketici faydası, özgünlük, yaratıcılık ve ilk aşamadan son aşamaya kadar proje sahiplerinin gösterdiği ilerleme kriterleri çerçevesinde değerlendirilecek. ‘Venus’ünü Tasarla’ yarışmasının ilk üçe giren projesini belirleyecek jüride Işık Üniversitesi Rektörü Şirin Tekinay, Gazeteci Serdar Kuzuloğlu, Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Atölye Labs Kurucu Kerem Alper, TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nilsen Altıntaş, Vestel’in Üniversite Temsilcilerinden Aliye Bihter Günal, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Vestel Ticaret A.Ş Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Semih Süslü ve Vestel Endüstriyel Tasarım UX/UI Sorumlusu Sultan Kaygın Sel yer alıyor. Yarışmanın kazananları Ekim ayında Raffles Otel’de düzenlenecek organizasyonda açıklanacak.