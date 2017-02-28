Vestel Venus’ten üst segment Z serisi

Vestel, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Barselona’da düzenlenen, dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği Mobile World Congress’te 153 ülkeye ihraç ettiği yeni ürünlerini sergiledi. Vestel, Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus ailesinin yeni nesil üst segment modeli Z10’u ilk defa MWC’deki standında sergiledi. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Akıllı cep telefonu konusunda elde ettiğimiz tecrübenin ve en son teknolojinin bir ürünü olarak ortaya çıkan Vestel Venus Z10, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da sınıfında ses getirecek bir model olacak” dedi.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Mobile World Congress’teki (MWC) standında Türkiye’nin akıllısı Venus akıllı telefonlarını, tabletlerini, Ultra HD televizyonları, akıllı ev ürünlerini, WeWALK akıllı bastonu ve interaktif ekranlarını sergiledi. Vestel’in standında en büyük ilgiyi gören ürün, Türkiye’nin akıllısı Venus’ün önümüzdeki aylarda satışa çıkacak yeni nesil üst segment telefonu Z10 oldu. Venus ailesinin en yeni üyesi Z10, 5.2” 1920×1080 Full HD IPS Ekranı ile daha canlı, dolgun ve parlak bir ekran deneyimi, geliştirilmiş kamerasıyla mükemmel kalitede fotoğraflar ve metal tasarımı ile şık bir görüntü sunuyor.

Mobile World Congress’e dördüncü kez katıldıklarını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Türkiye’nin teknoloji devi olarak mobil dünyanın kalbinin attığı bu fuarda dünyanın 153 ülkesine teknolojisini ihraç eden bir marka olarak yer alıyoruz. Bu hem markamız hem milletimiz için büyük bir gurur” dedi. Turan Erdoğan, “Biz faaliyet gösterdiğimiz her alanda, dünya devleriyle başa baş yarışmaya devam ediyoruz. Bunun için yeterli donanımımız mevcut. Türkiye’nin ilk yerli telefonunu üretmenin yanı sıra, Avrupa’da kendi teknolojisi ve özgün tasarımıyla akıllı telefon üreten çok az firmadan biriyiz. Bu doğrultuda Venus ailesine kattığımız yeni model ve ürünler ile de çıtamızı yükseltmeye devam ediyoruz. Venus ailesinin yeni nesil üst segment modeli olan Venus Z10 gerek özellikleri gerekse tasarımı ile son derece iddialı bir ürün olarak geliyor. Venus Z10, Avrupa’nın en büyük fabrikalarından biri Vestel City’de mühendislerimizin tasarım ve inovasyon yeteneğinin bir ürünü olarak ortaya çıktı. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada alıcı bulacağına inandığımız Venus Z10 hem yarattığı istihdam hem de ihracat gelirleri ile Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlayacak” şeklinde konuştu.

Venus’ün ihracatı artıyor

Venus ihracatına 2015’te küçük adımlarla başladıklarını belirten Turan Erdoğan 2016’da hızlandıklarını, yeni seri telefonlarla da Venus ihracatının katlanmasını beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Almanya, Hollanda, İspanya, Polonya, Arnavutluk, Macaristan, Makedonya, Gine, Türki Cumhuriyetler, Ürdün, Lübnan, Endonezya, Irak gibi ülkelere yoğun sevkıyatın sürdüğünü, önümüzdeki dönemde uluslararası operatörlerle yapılan anlaşmalarla da ihracatın büyüyeceğini söyledi.

Venus Z10’nun PDAF Özellikli Kamerasıyla Fotoğraflar Daha Net ve Canlı

5.2” FHD IPS ekran çözünürlüğüne sahip Venus Z10, gelişmiş 8MP ön kamerası, 13MP dual tone true flaşlı arka kamerasının sağladığı kaliteli çekimler sayesinde keyifli anları ölümsüzleştiriyor. Üstün bir kamera deneyimi sağlayan Z10, PDAF, OIS ve EIS teknolojileri ile hareketli objelere hızlı odaklanıp, el titremelerini algılayarak çok daha net çekimler sunuyor. Venus Z10’daki 8 çekirdekli 64 Bit Qualcomm işlemci, yüksek performans gerektiren birçok uygulamanın başarıyla çalıştırılabilmesini sağlıyor. Venus Z10 komple metal ve diamond cut cam birleşimi tasarımı, 2.5D cam teknolojisi ve parmak izi okuyucu özelliği ile şıklığı ve ergonomiyi bir araya getiriyor.

Venus Ailesi Artık 3 Farklı Segmentte

Venus ailesinin üyeleri 2017 itibarıyla 3 farklı segmentte satışa sunulacak. Giriş segmentindeki ürünler Venus E serisi, orta segmentteki ürünler Venus V serisi, üst segmentteki ürünler ise Venus Z serisi olarak anılacak. Vestel, 2017 yılı içerisinde her segmente ait yeni ürünlerini tüketicileri ile buluşturmaya devam edecek.

Dünyanın En Teknolojik Akıllı Bastonu WeWALK Vestel Standında

Vestel’in ‘Erişilebilirlik Projesi’ kapsamında Young Guru Academy (YGA) ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’dan doğan dünyanın en teknolojik akıllı bastonu WeWALK, Vestel’in MWC’deki standında çok büyük ilgi gördü. YGA mühendisleri ile birlikte Vestel’in tasarım, AR-GE, ÜR-GE ve üretim desteği ile hayata geçen WeWALK yakında Vestel markasıyla piyasaya sunulacak. Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden iki günde 220.000 TL’nin üzerinde destek almayı başaran WeWALK’un görme engellilerin hayatında vazgeçilmez olması bekleniyor.