Vestel WeWALK ile GSMA Ödülleri’nde finalde

Vestel, 27 Şubat-2 Mart tarihlerinde Barselona’da gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi kapsamında düzenlenen “Global Mobile Awards 2017″de, YGA ile birlikte geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu “WeWALK” ile “En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji” kategorisinde finale kaldı.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, dünya çapında GSM sektörünün en önemli ödülleri arasında gösterilen Global Mobile Awards 2017’de “WeWALK” ürünüyle “En İyi Giyilebilir Mobil Teknoloji” kategorisinde finale kaldı. Geçtiğimiz aylarda da TİM İnovasyon Zirvesi’nde Yılın Sosyal İnovasyonu seçilen WeWALK, alacağı ödüllerle başarısını tüm dünyaya kanıtlamaya hazırlanıyor.

Vestel’in Erişilebilirlik Projesi kapsamında Young Guru Academy (YGA) ile birlikte gerçekleştirdiği Engelsiz Hackhaton’da doğan WeWALK, Vestel’in AR-GE ve üretim desteği ile hayata geçiyor. Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı üzerinden kısa sürede rekor seviyede destek alarak iki günde 220.000 TL’nin üzerinde destek almayı başaran WeWALK, tüm görme engellilere ulaşarak, onların hayatında vazgeçilmez olmayı hedefliyor.

Vestel City’den Son Kullanıcıya

Teknolojinin her bireyin hayatına eşit şans sağlaması ile ilgili projelere büyük destek sağlayan Vestel, WeWALK için YGA girişimcilerine tüm bilgi birikimini ve Vestel City’nin kapılarını sonuna kadar açtı. Tasarım ve üretim temelleri Vestel City’de atılan WeWalk’un endüstriyel tasarım, yazılım, donanım tasarımları ve prototip hazırlanması çalışmaları yine Vestel’de YGA’nın gönüllü mühendisleriyle birlikte yapıldı. Turkcel’lin mobil uygulama desteği ile sonlandırılan WeWALK’un engelli erişiminde çığır açması bekleniyor.

WeWALK, teknoloji desteğiyle görme engellilerin hareket özgürlüğünü artırmak ve hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Engel algılama, telefonla entegrasyon ve açık platform olmak üzere üç özellik sunan WeWALK, kullanıcısının göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri algılayarak kullanıcıyı uyarıyor. Bluetooth ile cep telefonuna bağlanarak, telefonu kontrol etme imkânı da sunan WeWALK, görme engelli kullanıcıya cep telefonuna hiç dokunmadan, bastonu üzerinden navigasyon, ulaşım gibi çeşitli hizmetler alabilmesini sağlıyor. Tüm mobil uygulamaların entegre olabildiği WeWALK, ilk olarak Turkcell ve YGA işbirliğiyle hayata geçen ve görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmalarını sağlayan Hayal Ortağım mobil uygulamasını entegre etti. Bu sayede görme engelliler AVM’lerde gitmek istedikleri mağazaya kadar gidebiliyor, beklediği otobüsün durağa geldiğini anında öğrenebiliyor.

İspanya’nın Barselona kentinde 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan GSMA Mobile World Congress kapsamında 22. kez sahiplerini bulacak ödül töreninde 8 kategoride toplam 40 farklı ödül verilecek.