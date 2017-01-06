Vine uygulaması 6 saniyelik videolar ile popülerlik kazanırken bu konuda son dönemlerde yaşanan düşüş itibariyle uygulamanın satışı gündeme gelmişti. Twitter, satıştan vazgeçerek 17 Ocak’ta Vine’ı tamamen kapatmaya hazırlanıyor.

Platforma içerik üreten “popüler Vine” fenomenlerine maaş ödemeyi kabul etmeyince neredeyse bu kullanıcıların tamamını kaybeden Vine, geçtiğimiz yıl yeni videolara sistemi kapatmıştı.

Sadece eski tarihlerde yüklenen videoların izlenebildiği platform artık bu hizmetine de son vermeye hazırlanıyor. 17 Ocak’ta kapatılacak Vine, yoluna bir kamera uygulaması olarak devam edecek.

Uygulamanın satılması noktasında başarılı bir sonuca ulaşamayan Twitter yönetimi çareyi uygulamayı kapatmakta bulurken gelen son bilgilere göre PornHub adı verilen porno sitesinin Vine için devreye girdiği belirtilmişti.

Yeni dönemde Vine’ın Twitter’a doğrudan video yüklemek gibi pratik seçeneklere sahip olacağı belirtiliyor.