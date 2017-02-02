Vodafone 3. çeyrek rakamlarını açıkladı

Türkiye’nin uçtan uca dijital kalkınması vizyonu ile faaliyetlerini yürüten Vodafone Türkiye, 2016-17 mali yılının 3. çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü. Çift haneli büyümesini devam ettiren şirketin, mali yılının üçüncü çeyreğinde toplam mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 800 bin net artış ile 22,6 milyon oldu. Şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

Vodafone Türkiye istikrarlı büyümesini 2016-17 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü. Ekim-Aralık 2016 dönemini kapsayan 3. çeyrekte şirket; kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %15* artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,1 milyar TL’ye ulaştı.

Veri kullanımı iki katına çıktı

3. çeyrek itibariyle akıllı telefon penetrasyonunu geçen yılın aynı dönemine göre 15 puan artış ile %71’e çıkaran şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G’nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %104 artarak üçüncü çeyrekte toplam 103 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 10 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

2016-17 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 22,6 milyon olarak gerçekleşirken, şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranı %47’e ulaştı. Vodafone Red tarifeleri şirketin faturalı abone bazındaki büyümesinde etkili oldu.

Sabit genişbant abone sayısı 524 bine ulaştı

Öte yandan 1 Ocak 2015 tarihinde “Vodafone SüperNet Telefonsuz ADSL” hizmetini lanse eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta hızlı büyümesi de devam etti. Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 244 bin net artış ile 524 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %57* arttı.

2016-17 mali yılının üçüncü çeyrek performansını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu:

“2016/2017 mali yılının üçüncü çeyreği Türkiye’ye olan bağlılığımızın ve bu pazardaki kararlılığımızın göstergesi olan bir başka güçlü ve yatırım odaklı bir dönem oldu. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz.”