Vodafone Arena’da internet artık daha hızlı

Vodafone Arena’daki 4.5G çekim noktalarının C-RAN (Centralized Ran) teknolojisi ile daha verimli kullanılmasını sağlayan Vodafone, abonelerinin en çok veri paylaşımı yaptığı maç devre aralarında veri yükleme hızlarında %24 oranında artış kaydetti.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone, Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena’da bir ilki daha gerçekleştirdi.

5G hazırlıkları kapsamında Vodafone Arena’da yer alan 4.5G çekim noktalarını C-RAN (Centralized-Ran) teknolojisi ile daha verimli hale getiren Vodafone, bu sayede taraftarların veri yükleme hızında önemli bir artış kaydetmeyi başardı. Türkiye’de ilk kez Vodafone ve Huawei’nin dünya çapında başlattığı “TechCity” (Teknoloji Şehri) projesi kapsamında İstanbul’da Vodafone Arena’da kullanılan C-RAN teknolojisiyle taraftarların veri yükleme hızlarında %24 oranında artış yaşandı.

C-RAN teknolojisinin sunduğu hız ve verimlilik, son bir ay içinde Vodafone Arena’da oynanan Türkiye Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında elde edilen veriler doğrultusunda ölçümlendi. Buna göre; sosyal medyada fotoğraf ve video yüklemelerinin en yoğun olarak gerçekleştiği devre aralarında veri yükleme hızları %24 oranında arttı. C-RAN teknolojisi 4.5G ve üstü teknolojilerde çekim noktaları için yeni bir çözüm mimarisi sunuyor. Mevcut kaynakların merkezi kontrol ünitesi yardımıyla gerçek zamanlı yoğunluklara göre en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Böylece, kullanıcıların veri yükleme hızlarında yüksek oranlarda artış gerçekleştiriliyor.