Vodafone Discover programına rekor başvuru

Kendi alanlarında en iyi yeteneklerin çalıştığı bir şirket olmayı hedefleyen Vodafone’un 2008 yılından bu yana sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’na bu yıl rekor düzeyde başvuru oldu. Programa 2 ay içinde, yüzde 100’ün üzerinde artışla 16 bin 268 kişi başvurdu. Program kapsamında bugüne kadar 150 genç yeteneği istihdam eden Vodafone Türkiye, bu yıl 42 genci daha tam zamanlı çalışma imkanı sunarak bünyesine katacak.

30 Mart 2017-Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, “Discover Genç Yetenek Programı” ile yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone’a kazandırmaya devam ediyor. Gelecek neslin liderlerini yetiştirme hedefiyle 2008 yılından bu yana yürütülen program kapsamında bu yıl rekor başvuru alındı. Geçen yıl 7 bin 100 kişinin başvurduğu “Discover Genç Yetenek Programı”na bu yılki başvuru sayısı, yüzde 100’ün üzerinde artışla 16 bin 268 oldu. Nisan’da yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek 42 genç, Temmuz itibariyle Vodafone’da çalışmaya başlayacak.

Kendi alanlarında en iyi yeteneklerin çalıştığı bir ortam yaratmaya odaklandıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, şirketimizin gelecekteki liderleri olarak gördüğümüz genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonumuza katmayı son derece önemsiyoruz. Yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı ‘Discover Genç Yetenek Programı’ aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız; yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye ailesine dahil ediyoruz ve onlara rotasyonlu çalışma modeli ile farklı uzmanlıkları uçtan uca deneyimleme imkanı sunuyoruz. Geçen yıl 7 bin 100 gencin başvurduğu programımıza bu yıl 16 bin 268 kişi başvurdu. Böylelikle yüzde 100’ün üzerinde bir artışla rekor düzeyde başvuru almış olduk. 2008’den bu yana her sene katlanarak artan başvuru sayısı ve genç yeteneklerden aldığımız geribildirimler, ‘Discover Genç Yetenek Programı’ ile gelecek neslin liderlerini yetiştirmeye devam etmek için bizleri motive ediyor.”