Wolfteam, e-spor pazarını marka oyuncularıyla büyütüyor

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam oynayan ve e-spor takımlarında yer almayı hedefleyen oyuncularının daha profesyonelleşmeleri için yatırımlarına devam ediyor.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam’e yönelik yatırımlarını oyuncularını birer marka yapmak üzere sürdürüyor. Bu çerçevede, Wolfteam oyuncularının küresel standartlarda profesyonel e-spor oyuncuları haline gelmesi için bir manifesto yayınladı.

Karakterli ve sportmenliği ön planda tutan oyuncular

Netmarble Türkiye Pazarlama ve Mobil Direktörü Aras Şenyüz, Türkiye’nin onlarca ilini kapsayan Wolfteam Türkiye Kupası ile oyuncularla buluştuklarını, bu sayede özellikle Anadolu’ya gereken önemi vermeyi amaçladıklarını , turnuvanın ödül havuzunun 200 bin TL gibi rekor bir seviyeye ulaştığını belirterek, “Bu yatırımlarımızın bir kısmını da oyuncularımızın gelişmesine ayırıyoruz. Amacımız Wolfteam severleri birbirine saygı duyan, sportmenliği ön plana çıkaran karakter yapısıyla Türkiye’de örnek birer oyuncu haline gelmelerini desteklemek” diye konuştu.

Ülkemizde marka oyuncular yetişecek

Aras Şenyüz Netmarble Türkiye olarak Wolfteam oynayan her bir oyuncunun, Türkiye oyun sektöründe birer marka olduğuna, bu markayı korumanın ve geliştirmenin oyuncuların özverisi ile olacağına inandığını aktardı. Wolfteam’in yalnızca eğlence ya da rekabeti değil, dostlukları ve takım ruhunu da yaşattığını belirten Şenyüz şöyle devam etti:

“Wolfteam’in klanları, farklı şehirlerde olsalar da her maçta birbirini kollayan sıkı dostlardan oluşuyor. En iyi oyun, en iyi dostlarla oynanır. Gerçek oyuncu gerçek Wolfteam’ci hile yapmaz, hilecileri arasında barındırmaz. Wolfteam Ekibimiz hilecilere karşı klanların ve oyuncuların gösterdiği hassasiyeti dikkatle takip etmeye devam edecek”