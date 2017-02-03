Wolfteam turnuvasında ilk kupa Game Sultan takımının oldu

Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam’in kupa heyecanı Gaming İstanbul’da başladı. Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonunun ilk ayağında yapılan turnuvada kupaya uzanan takım Game Sultan oldu. Turnuvada Türkiye’nin en iyi e-spor kulüplerinden 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming ve Game Sultan mücadelesi izleyicilere büyük heyecan yaşattı.

Netmarble Türkiye, İstanbul Kongre Merkezi’nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek dijital eğlence ve oyun fuarı Gaming İstanbul’a (GİST) dünyada ve Türkiye’de büyük ilgi gören mobil oyunlarıyla katılıyor. Fuar alanındaki ana sahnede tüm gün boyunca Wolfteam turnuvası düzenlendi.

Wolfteam Türkiye Kupası 2017 başladı

Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam, Türkiye’de 7 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanıyor. GİST 2017 Fuarı’nın açılış günü yapılan Wolfteam Türkiye Kupası 2017 sezonunun ilk turnuvasında 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming ve Game Sultan E-Sports takımları kıyasıya bir mücadele etti.

Turnuvanın ilk ayağında finalde karşılaşan Game Sultan ve Dark Passage takımları arasındaki rekabet izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Game Sultan başa baş giden oyunun son bölümünde geliştirdiği taktikle ve ataklarla avantaj yakalayarak mutlu sona ulaştı ve şampiyon oldu. Turnuvanın ilk ayağında Dark Passage takımı ikinci olurken HWA Gaming turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Toplam ödül 15 bin TL

Türkiye’nin önde gelen e-spor kulüplerini aynı sahnede buluşturan Wolfteam turnuvasında takımlar toplam 15 bin TL’lik ödül kazandı. Türkiye’nin en büyük e-Pin satış portalı olan Game Sultan’ın sponsorluğunda düzenlenen Wolfteam turnuvasında 1’inci takım 7 bin 500 TL ödül alırken, 2’nci takım 2 bin 500 TL, üçüncü takım ise bin 500 TL ödül kazandı. Ayrıca dereceye giren takımlar birbirinden iyi Steelseries ekipmanları kazandı.