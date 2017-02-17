Wolfteam Yıldızlar Ligi bomba gibi geliyor

Türkiye’nin en çok oynanan MMOFPS oyunu Wolfteam Türkiye Kupası’nın ilk ayağı Yıldızlar Ligi, 18 Şubat 2017 tarihinde düzenlenecek karşılaşmalar ile başlayacak.

Türkiye’nin en iyi e-spor kulüplerinden 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming ve Game Sultan gibi e-spor takımlarının yer alacağı Yıldızlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan takım 30 bin TL kazanacak. 6 ay sürecek kupa karşılaşmalarının toplam ödül havuzu ise 200 bin TL olarak açıklandı.

Netmarble Türkiye, ülkemizin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam oyunu için toplam 200 bin TL ödüllü Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi karşılaşmalarının 18 Şubat 2017 tarihinde başlayacağını açıkladı.

8 haftalık heyecan fırtınası

Wolfteam Yıldızlar Ligi’nde Türkiye’nin en iyi e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe, Dark Passage, HWA Gaming, Game Sultan, Team Aurora, Crew, Astray ve Zone E-Sports mücadele edecek. Toplam 8 hafta sürecek Yıldızlar Ligi karşılaşmaları, final mücadelesiyle sona erecek Müthiş bir çekişmeye sahne olacak Wolfteam Türkiye Yıldızlar Ligi karşılaşmaları tamamladığında şampiyonluğa ulaşacak takım 30 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

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