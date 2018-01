World of Tanks konsol sürümleri TankBowl turnuvası ile şenleniyor

Geçtiğimiz yıl TankBowl turnuvası kapsamında Alman kuvvetlerinin ABD karşısındaki üstünlük mücadelesine ev sahipliği yapan World of Tanks konsol sürümleri, bu yıl ABD’yi soğuk savaş dönemindeki ezeli rakibi SSCB ile karşı karşıya getiriyor.

TankBowl’a katılmak isteyen oyuncuların 15 Ocak – 4 Şubat arasında gerçekleşecek elemelere katılmaları gerekmekte. Elemeler sırasında tankçılar, SSCB ya da ABD tarafında yer alabilmek için bu ülkelere ait oyun içi tanklarla puan toplayacaklar. Elemelerde yeterince puan toplamayı başaran oyuncular, 1 Şubat’ta başlayacak ve dört gün sürecek TankBowl etkinliğinde yer almaya ve pek çok oyun içi ödül ve bonus kazanma fırsatı elde edecek.

TankBowl’a katılmak için yapacağınız şey çok basit. Etkinlikte hangi takımı desteklemek istiyorsanız (ABD veya SSCB) o takımın 3. seviye ve üstü tankıyla multiplayer savaşlara girip puan toplayacaksınız. Toplamda 200 puan almayı başaran oyuncular TankBowl’a katılmaya hak kazanacak.

1 Şubat’tan itibaren TankBowl’a katılmaya hak kazanan oyuncular ise 3 ila 10. seviye arasındaki Sovyet ya da Amerikan tanklarıyla çarpışmaya devam edecekler. Maçlarda oyuncuların kazandığı her 15 puan 1 galibiyet puanına karşılık gelecek ve yarıştıkları ülkenin toplam galibiyet puanına eklenecek. TankBowl sonunda en fazla galibiyet puanı olan ülke bu yılın şampiyonu olacak. 110 ya da daha fazla puan alan tankçılar çok özel MVP USA ya da MVP USSR madalyalarından birine sahip olma hakkı kazanacak. Ayrıca kazanılan her 15 puanda gelişigüzel bir drop da hediye olarak oyuncuları bekliyor.

Ödüller bunlarla sınırlı değil tabii ki. En az bir galibiyet puanı alan her oyuncu Champion M4 Sherman paketini ve 2018 Şampiyonu amblemini elde edecek. Kaybeden taraftaki oyuncular ise aynı paketi indirimli olarak oyun içi mağazadan alma hakkını kazanacaklar.

Tüm konsol oyuncuları bugünden itibaren oyunda 8. seviye ağır ABD tankı Patriot T26E5 ve 8. Seviye ağır sovyet tankı Object 252U Defender’ı bulabilirler. Etkinlik boyunca kullanılabilecek bu tankların yanı sıra tuttuğunuz takımın renklerindeki TankBowl amblemleri de 5 Şubat’a kadar sizleri bekliyor.

TankBowl, Microsoft Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, PlayStation®4 ya da HDR destekli full 4K çözünürlüklü Xbox One X ve Sony PlayStation®4 Pro’ya özel bir etkinliktir; World of Tanks PC ve Blitz sürümlerinde yer almayacaktır.