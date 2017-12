World of Tanks konsol sürümleri, yeni savaş hikayesi “Kaçak Kaplan” ile heyecanın dozunu arttırıyor

Wargaming, World of Tanks konsol sürümlerine geçtiğimiz aylarda gelen öykü modu savaş hikayelerine bugün itibariyle bir yenisini daha eklediğini açıkladı. PlayStation®4 Pro, PlayStation®4, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One ve Xbox 360 üzerinden oynanabilen bu yeni hikayede tankçılar, üç bölümden oluşan “Kaçak Kaplan” modunda Kuzey Afrikada bulunan bir “Tiger” üretim tesisine sızacak ve tank prototipini çalarak hem tarihin hem de El-Alameyn Muharebesinin seyrini değiştirmeye çalışacaklar.

Bu hikayede müttefik birlikler tarafındayız ve Alman tank üretim tesisine sızmayı başarıyoruz. Hedefimiz, Almanların yapım aşamasında olan ve oldukça sıkı korunan yeni Panzer VI Tiger tank prototipini ele geçirmek. Sert kum fırtınasına aldırmadan Fransız direniş askeri Marianne Durieux olarak bu imkansız gibi görünen göreve atılacak ve tank prototipini ele geçirerek düşman tesisinden kaçacağız. Kırmızı alarmdaki Alman güçleri attığımız her adımda karşımıza dikilecek ve ne pahasına olursa olsun prototipi ele geçirmemize engel olmaya çalışacaklar.

Kaçak Kaplan görevinin müzikleri, efsanevi oyun müzikleri bestecisi Inon Zur tarafından yapıldı. Zur, daha önce Fallout 3, Fallout 4, Dragon Age: Origins, Dragon Age ve Crysis gibi oyunlara müzikleriyle hayat vermiş bir sanatçı. Aynı zamanda kendisi de orduda tank piyadesi olarak görev yapmış olan müzisyen, World of Tanks’in bu yeni savaş hikayesinin hakkını fazlasıyla veriyor.

Savaş hikayeleri kipine gelen beşinci öykü olan Kaçak Kaplan, ücretsiz olarak oynanabilmekte. Şimdiye kadar oyuna eklenen tüm savaş öyküleri, toplamda 12 saatten fazla oynanabilirliğe sahip ve dilerseniz tek başınıza dilerseniz arkadaşlarınızla çok oyunculu olarak deneyimlenebiliyor. PlayStation®4 Pro ve Xbox One X sahipleri, bu birbirinden heyecanlı öyküleri 4K olarak ve HDR desteğiyle oynayabilirler.

