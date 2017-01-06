Xerox servisle teknolojiyi ayırdı

Yeni yapılanmada Xerox Corporation; tüketicilere, her ölçekten ofise ve grafik sanatlar sektörüne yönelik doküman yönetimi teknolojileri, yazılım ve servislerini sunacak. Conduent Incorporated şirketi ise ulaşımdan, sağlığa, finanstan çağrı merkezine çok farklı sektörlere yönelik, İş Süreç Yönetimi (BPO) hizmetleri alanında faaliyetlerini sürdürecek.

Teknoloji ve iş süreç yönetimi alanında dünyanın lider şirketlerinden Xerox, Ocak 2017 tarihinden itibaren Xerox Corporation ve Conduent Incorporated adlı halka açık iki bağımsız şirket olarak faaliyetlerini sürdürecek. Geçtiğimiz yıl karar verilen ve bu yıl başı itibari ile uygulamaya geçirilen bu karar, hissedarlara en üst düzeyde getiri sağlamak, mevcut piyasa dinamiklerine ve ticari faaliyet konularına daha iyi odaklanabilmek için alındı. Bu sayede iki şirket birbirlerinden etkilenmeden daha stratejik bir yaklaşım ve operasyonel odaklanma ile müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve kendi pazarlarındaki büyüme fırsatlarından yararlanabilecek.

Yeni yapılanmada Xerox Corporation’da CEO’luk görevine Jeff Jacobson getirildi. Jeff Jacobson, Xerox’da 2014 yılından bugüne COO ve Başkan Yardımcısı olarak görev alıyordu. Xerox’un eski CEO’su Ursula Burns ise görevine Xerox Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek. Conduent Incorpareted şirketinin CEO’luk görevini ise Ashok Vemuri yapacak. Ashok Vemuri, bundan önce Xerox İş Hizmetleri Başkanı olarak görev yapıyordu. Xerox Corporation, doküman teknolojileri ve yönetilen baskı hizmetleri alanında küresel lider şirket olmaya devam edecek. Conduent Incorporated ise müşteri hizmetleri, ulaşım, sağlık, dijital ödeme sistemleri gibi iş süreç yönetimi hizmetleri alanında faaliyet gösterecek ve müşterilerinin iş akışlarını iyileştirmesine yardımcı olan lider bir şirket olacak.

Xerox CEO’su Jeff Jacobson konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Xerox için tarihi önemde bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Bu değişimin müşterilerimize ve hissedarlarımıza daha iyi kazanımlar ve uzun dönemli bir başarı getireceğine yürekten inanıyorum” dedi. Conduent CEO’su Ashok Vemuri ise “Conduent adı altında, sıra dışı iş süreç yönetimi çözümlerimizi kullanarak karlı bir büyüme stratejisi ile müşterilerimize katma değerli hizmetler sunacağız” diyerek gerçekleşen dönüşüm ile ilgili düşüncelerinii ifade etti.

Yeniden yapılanma sonrasında, Xerox Corporation ve Conduent Incorporated şirketlerinin ikisi de Fortune Global 500 Listesi’nde yer almaya devam edecek.