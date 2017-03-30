Xerox tarihinin en büyük ürün lansmanını yaptı

Xerox’un ofislerde devrim yaratacak iddiası ile 29 Mart günü New York’ta duyurduğu, üzerinde ConnectKey yazılım platformu ve tablet büyüklüğünde dokunmatik ekranları olan 29 farklı son teknoloji ofis cihazı dünyaya duyuruldu.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, ofislerin çalışma biçimini yenilemeye ve iş yerlerinde yenilikler yapmaya devam ediyor. Xerox, son teknoloji ConnectKey yazılımına sahip 29 yeni ürününü, 29 Mart 2017 tarihinde New York’ta düzenlediği etkinlik ile dünyaya duyurdu. Küçük ölçekli ofisler için 19, orta ve büyük ölçekli ofisler için 10 farklı üründen oluşan 29 ürünlük lansman, geçmişten günümüze tek bir seferde yapılan en büyük yeni teknoloji duyurularından biri olma özelliği taşıyor. Kullanımı basit, güvenli, verimliliği artıran mobil özellik ve uygulamalarla desteklenen, geleceğin çalışma biçimleri düşünülerek geliştirilen 29 yeni nesil ofis cihazı dünyada geniş yankı uyandırdı.

Duyurusu yapılan 29 ürünün tamamında bulunan yeni ConnectKey yazılımı ile geleneksel baskı cihazları, günümüz işletmelerinin değişen ihtiyaçlarını karşılayan akıllı iş yeri asistanlarına dönüşüyor. Kişiselleştirilm iş iş akışları, tek dokunuşla buluta erişim, çok katmanlı güvenlik özellikleri, ofislerin verimliliğini ve iş yapma hızını hiç olmadığı kadar artırıyor. Tanıtılan 29 yeni ürün portföyü, her ölçekten işletmenin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor ve birbirinden farklı donanım ve yazılım özellikleri içeriyor.

Xerox CEO’su Jeff Jacobson konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İş yerlerinde meydana gelen değişimleri çok iyi takip ediyoruz. İş yapma süreci masaüstünden mobile taşındı. Biz de bu özelliklere sahip, mobil ve bulut teknolojisine sıkı sıkıya bağlı, gerçek ofis asistanları oluşturduk.” dedi.

Büyük ses getiren yeni ürünler Xerox VersaLink ve Xerox AltaLink adları altında tanımlanıyor. Xerox VersaLink serisi küçük çalışma grupları için tasarlanmış 19 yazıcı ve çok fonksiyonlu ofis cihazlarından oluşuyor. Xerox AltaLink serisi ise daha büyük çalışma grupları ve baskı hacmi daha büyük işletmeler için tasarlanmış 10 adet çok fonksiyonlu ofis cihazını kapsıyor.

Xerox VersaLink ve Xerox AltaLink ürünlerinin öne çıkan temel özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

· Kolaylaştırılmış iş süreçleri: Kullanıcıların çeşitli Xerox ve iş ortağı uygulamalarına kolayca erişebilmesi için ofis cihazının kullanıcı arayüzüne önceden yüklenmiş olarak gelen Xerox Uygulama Galerisi (Xerox App Gallery) sayesinde kullanıcılar istediği uygulamayı cihazlarına yükleyebiliyor ya da kendi uygulamalarını, iş süreçlerini sistem hafızasına yükleyip yönetebiliyor.

· Sektöründe lider sezgisel kullanıcı deneyimi: Xerox onlarca yıllık deneyimi ile 29 ürünün tamamında Xerox iş yeri çözümlerine özgü benzersiz, özelleştirilebil ir, kendi kendine öğrenen akıllı bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

· Mobil ve bulut dostu: Bilgi ve dokümanlar kolaylıkla Dropbox, Office 365 ve Google Drive gibi popüler bulut platformlarına gönderilebiliyor veya oradaki dosyalar cihaza getirilebiliyor. Mobil çalışanlar herhangi bir bilgisayardan veya akıllı telefonları üzerinden kablosuz baskı alabiliyor.

· Cihazınız ve bilgileriniz için tam kapsamlı koruma: ConnectKey teknolojisi; sistem bileşenleri, güvenlik açığı bulunan ağ ortamlarına kapsamlı güvenlik kalkanı da sunuyor. Cihazlara izinsiz erişim yapılmasını önlüyor, gizli kalması istenen bilgileri ve konuşmaları şifreleme yoluyla güvende tutuyor, cihazlara erişime yönelik girişimleri denetliyor. Bu sayede kullanıcıların hem cihazları hem dokümanları kötü amaçlı girişimlere karşı korunmuş oluyor. Ağ güvenliği alanında pazar lideri McAfee gibi firmalarla yapılan iş birlikleri, ConnectKey altyapılı Xerox cihazlarının yüksek güvenlik özellikleri ile çalışmasını sağlıyor.

Yeni duyurusu yapılan Xerox VersaLink ve Xerox AltaLink ofis cihazlarının bir kısmı dünya ile anda Türkiye’de de kullanıma sunulmuş durumda. Geri kalan Xerox VersaLink ve Xerox AltaLink serisi ofis cihazları da en kısa zamanda yetkili Xerox iş ortakları üzerinden iki yıl Xerox güvencesi ile Türkiye’deki kişi ve kuruluşların kullanımına sunulacak.